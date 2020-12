Pour Noël, France, 92 ans, a reçu une jolie plante, offerte par son aide à domicile

Ce jeudi 24 décembre, France reçoit la visite à son appartement de Mireuil, de Nadine, son aide à domicile. Nadine Baynaud travaille pour le centre communal d'action sociale de la ville de La Rochelle. Elle vient trois fois par semaine chez France, une dame de 92 ans qui vit seule. Ce jour de réveillon est l'occasion pour Nadine d'offrir des fleurs à l'une de ses protégées.

France et Nadine se sont nouées d'amitié © Radio France - Catherine Berchadsky

"J'ai trouvé une amie"

France est une nonagénaire très pétillante qui se déplace un peu difficilement, mais qui croque la vie quand le coronavirus ne la contraint pas à rester chez elle. Elle aime cuisiner et passer du temps avec ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants.

Cette année pas de réveillon en famille comme d'habitude pour cause de crise sanitaire, mais un repas en comité restreint le 25 décembre dans l'Ile de Ré. Alors quand Nadine frappe à sa porte le 24 décembre une plante fleurie à la main, France est très émue. _"_C'est la première fois qu'on m'offre des fleurs", sous-entendu qu'une aide à domicile lui porte des fleurs."Je ne le fais pas à tout le monde sinon ma paie y passerait", concède Nadine, qui ajoute "de temps en temps faut savoir leur faire plaisir". Les deux femmes ont tissé en quelques mois des liens forts au point que France confesse à Nadine : "j'ai trouvé une amie".

Plus qu'un métier, une vocation

Nadine est touchée par les mots de France qui lui vont droit au cœur. Il faut dire que Nadine est le "bras droit "de France. Elle l'aide pour sa toilette ou pour faire ses courses, et surtout prend le temps de l'écouter. La veille, elle était aux cotés d'une personne âgée en fauteuil roulant qu'un infirmier met au lit à 16 h 30. "Je m'assois à coté de son lit et hier elle s'est confiée à moi, elle avait envie de parler, ça a dépassé de mon temps, mais je l'ai écoutée. _Il faut aimer les gens, leur apporter un peu de chaleur_", dit Nadine qui avoue avoir un très gros cœur. Elle aimerait qu'un jour quelqu'un s'occupe de sa maman comme elle, s'occupe des personnes âgées qu'elle accompagne.