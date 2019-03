"A la sortie d'un master, un futur enseignant n'a pas les clés pour repérer le harcèlement scolaire"

Amiens

C'est un phénomène qui toucherait un enfant sur dix. Les étudiants en Sciences de l'Education de l'association « Sciences de l’Educ Assoc' » ont décidé d'organiser un ciné-débat sur le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement ce mardi 26 mars 2019 à la Citadelle d'Amiens. Ils vont d’abord projeter le téléfilm "Marion, 13 ans pour toujours" : l’histoire vraie d’une collégienne victime de harcèlement qui s’est pendue, chez elle, en région parisienne en 2013.

Il y aura ensuite une phase de débat avec des intervenants de l'Université Picardie Jules Verne : des psychologues, des infirmières et des enseignants chercheurs qui feront un état des lieux du harcèlement et qui tenteront de dresser des pistes pour enrayer ce phénomène inquiétant pour Daniel Gombart, le vice-président de l'association "Sciences de l'Educ Assoc'" : _"_Le harcèlement s'est libéré avec les réseaux sociaux qui sont de plus en plus intégrés dans la vie des français. On voit bien que le harcèlement est présent sur Facebook, Twitter et Snapchat. Malheureusement, les enfants concernés ont du mal à en parler et se referment sur eux."

Un sujet peu présent dans la formation des futurs professionnels de l'éducation

Daniel Gombart regrette un manque de formation des futurs enseignants : "La question du harcèlement est vaguement citée dans quelques enseignements, mais _il n'y a pas de modules précis et complets sur la façon dont on peut lutter contre le harcèlement et comment le repérer_. Il faudrait en introduire dans toutes les formations aux métiers de l'enseignement pour aider à repérer les faits. A la sortie d'une licence ou d'un master, un futur enseignant n'a pas les clés pour repérer toutes les situations de harcèlement."

Le Ciné-débat autour du harcèlement scolaire et du cyber-harcèlement de l'association "Sciences de l'Educ' Assoc' a lieu ce mardi 26 mars 2019 entre 17h et 20h à l'amphithéâtre C005 de la Citadelle d'Amiens. L'entrée est gratuite.

Il existe un numéro de téléphone anonyme et gratuit pour les personnes victimes ou témoins de situations de harcèlement scolaire : le 3020.

