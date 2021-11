A La Souterraine, LSi est encore dans la tourmente

Les sous-traitants automobiles creusois vont mal. Affaiblis depuis des mois par une crise mondiale qui touche tous les professionnels de l'automobile.

Les raisons de cette crise ? La flambée des prix des métaux (acier, inox) mais aussi la pénurie de composants électroniques.

Conséquence, La Souterraine Industry (LSi) vient d'enclencher une mesure de chômage partiel (activité partielle de longue durée) pour ses 120 salariés. Désormais ils ne travaillent que quatre jours par semaine, le vendredi étant jour chômé.

"Une usine fantôme" - Patrick Brun (LSi)

Dans l'usine, le boulot manque cruellement. "C'est une usine fantôme", assure même le délégué du personnel Patrick Brun (CGT). "Ca bosse un petit peu le matin, et l'après-midi tu tournes en rond."

A l'intérieur de l'usine LSi, à La Souterraine © Radio France - Olivier Estran

Selon cet historique de l'entreprise (ex-GM&S), ce n'est pas seulement à cause de l'air du temps, mais le fruit de quatre ans de vents contraires : "Il y a eu la crise sanitaire évidemment, mais les constructeurs automobiles n'ont jamais tenu leurs promesses. PSA avait promis un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, Renault 10 millions d'euros. Cette année, ils n'ont honoré que 3 et 5 millions d'euros."

"On va peut-être proposer aux salariés un plan de départs volontaires" - Alain Martineau (Groupe GMD)

Face à l'ampleur de la crise, Alain Martineau, le patron du groupe GMD, envisage des mesures plus radicales. "Si on reste à -30% (de chiffre d'affaires, ndlr) pendant des mois, ça finira mal. On va se battre pour que ça ne finisse pas mal. On va peut-être proposer aux salariés un plan de départs volontaires. C'est une solution possible s'il y a évidemment des volontaires. Et puis on va essayer de trouver du travail pour LSi, ce qui a été très difficile jusqu'ici."

Alain Martineau évoque une fourchette de 10 à 20 départs volontaires. "Qui va payer les indemnités ?", interroge Patrick Brun, "Lors du dernier CSE, il a été question que ce soit le groupe GMD, et plus tard on nous a dit que ce serait LSi." Mais LSi en a-t-elle les moyens ? Selon Patrick Brun, les 15 millions d'euros investis par l'Etat, PSA et Renault lors du rachat en 2017, ont été en grande partie dépensés.

Amis (Guéret) et Franken-Dalaudière (Mérinchal) également touchés

A Guéret, la société Amis met ses cinquante salariés en chômage partiel, une semaine par mois. Spécialisée dans la pignonnerie, Amis travaille pour la plupart des grands constructeurs européens. Le ralentissement de l'activité mondiale se double de la flambée des prix des métaux. "Depuis quelques semaines, nous subissons l'accélération des prix de l'acier, qui ne sont pas encore compensés par nos clients (en raison de la baisse de la production de véhicules, ndlr). On va sans doute reconduire la mesure de chômage partiel en novembre, et jusqu'à ce que le marché redémarre."

Les pignons produits par l'usine Amis (Guéret) © Radio France - Olivier Estran

Amis compte 50 salariés à Guéret, 450 à Montluçon. Son chiffre d'affaires estimé pour 2021 est autour de 50 M€. Avant la crise, il était de 70 M€.

"Sur certaines références, on nous annonce des délais à juin-juillet 2022" - Roland Desgranges (Franken-Dalaudière)

A Mérinchal, Franken-Dalaudière aussi a recours au chômage partiel pour 3 de ses 16 salariés. L'usine fabrique des machines qui servent dans le secteur automobile, mais pas seulement. "Là où on est vraiment impactés, c'est sur la partie électronique", raconte le directeur, Roland Desgranges. "On utilise des composants électroniques dans nos machines, et là on commence à avoir des sueurs froides. Sur certaines références, on nous annonce des délais à juin-juillet 2022."

L'usine Franken-Dalaudière, à Mérinchal - Capture d'écran de Google Maps

Franken-Dalaudière travaille pour différents secteurs (pharmaceutique, médical, cosmétique, plasturgie) "qui tournent plein pot depuis le début de l'année, et encore jusqu'à la fin de l'année. Mais pour notre équilibre général, il faudrait que le secteur automobile se porte mieux, même s'il ne représente que 20% de notre chiffre d'affaires."