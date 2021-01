A la SPA de la Mayenne, le taux d'adoption reste stable pour les chiens en 2020

Le taux d'adoption s'est maintenu à la SPA de la Mayenne pour les chiens en 2020. Rien à voir avec la tendance nationale qui est à la baisse : moins 12% en un an. En Mayenne, il y a eu 67 adoptions en moins en 2020 mais par rapport au nombre d'arrivées, lui aussi en baisse, 2020 est finalement une année dans la moyenne pour la SPA de la Mayenne à Laval avec 345 chiens adoptés.

Pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup de demandes d'adoptions alors que le refuge était fermé. "On a volontairement choisi de ne faire aucune adoption, sinon tout se serait déroulé sur photo. Les gens auraient voulu un chien sans connaître véritablement ses caractéristiques. C'était pour éviter que le chien quitte la SPA et puis, qu'il revienne une semaine après", explique Jean-Pierre Morin, le co-président de la SPA de la Mayenne.

Le taux d'adoption pour les chiens est resté stable en 2020 par rapport à 2019 à la SPA de la Mayenne. © Radio France - Aurore Richard

Le nombre de retours après adoption en 2020 n'est pas excessif selon lui. Il est en légère hausse, en un an, il passe de 13 à 18%.

Moins d'arrivées de chiens en 2020

Autre chiffre, là en accord avec le bilan de la SPA au niveau national. A Laval, les arrivées de chiens ont aussi chuté. Une baisse de 21% de chez nous. Ces arrivées sont passées de 600 en 2019 à 472 en 2020. Cela veut dire moins de chiens abandonnés au refuge, dans la nature, moins de fugues aussi.

Pour Jean-Pierre Morin, c'est l'effet confinement : "Cette période a permis aux gens de rester chez eux, de mieux connaître leur animal, ils ont vu ses qualités et ses défauts et ils ont parfois servi d'alibi pour les promenades. Les animaux étaient aussi plus sous surveillance donc s'ils fuguaient, on les retrouvait plus vite".