A la SPA de Rennes, une hausse des adoptions, mais le refuge reste saturé

16 498 animaux ont été abandonnés dans les 63 refuges et maisons de la SPA entre le 1er mai et le 31 août.

La SPA déplore un bilan estival à nouveau catastrophique, ce mercredi 6 septembre. 16 498 animaux ont été abandonnés dans les 63 refuges et maisons de la SPA entre le 1er mai et le 31 août. Au niveau national, le nombre d'animaux accueillis par la société protectrice des animaux a augmenté de 2,4 % et dans le même temps, les adoptions cet été ont baissé de 5,2% ce qui ne permet évidemment pas de libérer des places.

ⓘ Publicité

Concernant ces adoptions, la SPA de Rennes est à contre courant puisqu'elles ont sensiblement augmenté cet été comme l'explique la cheffe d'équipe Charlotte Le Gall : "Cet été on enregistre une hausse de 20% d'adoption en plus, c'est une très bonne nouvelle, on constate que les adoptants ont davantage le réflex SPA désormais."

Mais si des animaux sortent du refuge, beaucoup entrent également :"On n'a plus du tout de place pour les chats, ni pour les chiens, on essaie de prendre en charge les urgences mais c'est très compliqué, on a une soixantaine d'animaux en attente de prise en charge."