Plus de places pour les chats à la SPA de Strasbourg, "le covid a eu des conséquences dramatiques"

La SPA de Strasbourg n'a plus place pour accueillir plus de chats. Les abandons d'animaux sont encore plus nombreux que d'habitude en ce début d'été. Plus 14% au niveau national au mois de juin 2021 par rapport à juin 2019. Reportage au refuge de Strasbourg.