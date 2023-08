À la SPA près de Montbéliard, presque plus de place pour accueillir tous les animaux

Des box presque tous occupés. À la SPA du Pays de Montbéliard, la tendance nationale se confirme : cet été, le refuge arrive presque à saturation. Une situation qui dépasse celle de l'affluence des étés précédents, une période où les refuges doivent composer avec la hausse des abandons d'animaux lors des vacances.

"Je suis même obligée de refuser des abandons d'animaux par leurs familles, malheureusement", regrette Corinne Boiteux, présidente de la SPA du Pays de Montbéliard, à Allondans. "Sinon, depuis le début de l'été on aurait totalement rempli le refuge et le but ici c'est de garder tout de même de l'espace pour le bien-être de l'animal."

Le budget, un frein à l'adoption

Comment expliquer une telle saturation ? "On a beaucoup d'arrivées et peu de départs, ce qui n'était pas le cas l'an dernier", constate Corinne Boiteux. D'un côté, les arrivées "fourrière" apportant des animaux errants se multiplient, les cas de maltraitance sont en hausse et les abandons pendant les vacances aussi. De l'autre, les adoptions sont en baisse.

Corinne Boiteux, présidente de la SPA du Pays de Montbéliard, à Allondans. © Radio France - Cécile Da Costa

"Je pense que c'est la conséquence de l'augmentation des frais vétérinaires et des croquettes. Il y a vraiment eu une flambée des prix, c'est vraiment incroyable." Résultat, les visiteurs réfléchissent à deux fois avant d'adopter. "C'est quand même un budget, surtout un chien. Je vois bien qu'il y a une augmentation des adoptions de chats plutôt que de chiens, parce qu'en terme de frais, ça coute moins cher", raconte la présidente de la SPA du Pays de Montbéliard.

"Notre trésorerie est en train de fondre"

Le problème, pour le refuge d'Allondans, c'est que cette augmentation des prix se répercute aussi sur eux. "Pour les croquettes, on a l'aide du Pays de Montbéliard, mais pour les frais vétérinaires, ça augmente chaque année." En 2022, le refuge a dû débourser 20.000 euros, "cette année ce sera sûrement plus", prévoit Corinne Boiteux.

Lilou fait partie de la trentaine de chiens accueillis en ce moment au refuge d'Allondans, près de Montbéliard. Presque tous les box de cette SPA sont occupés. © Radio France - Cécile Da Costa

La présidente du refuge appelle donc à la générosité. "On fonctionne sur notre trésorerie, qui est en train de fondre. On a besoin de legs, de dons, actuellement, nous n'en n'avons pas." Elle précise tout de même "que nous sommes la SPA du Pays de Montbéliard" et que "si ce n'est pas spécifié au notaire, l'argent part à la SPA de Paris, qui ne nous reversera rien, parce qu'on appartient pas au même refuge".