A La Terrasse, les chasseurs en journées portes ouvertes

Il y a un peu plus de monde que d'habitude ce dimanche 16 octobre à la battue aux sangliers de La Terrasse, dans le Grésivaudan. Avec les habitués, se sont glissé une poignée d'invités. Ils ont profité de l'opération nationale "Un dimanche à la chasse" pour venir s'immerger dans le quotidien des chasseurs. Ce sont un peu des journées portes ouvertes, si ce n'est que le but ici n'est pas tant de recruter mais surtout de répondre aux questions que les inscrits se posent sur le quotidien et les façons de faire des chasseurs.

Présenter les pratiques des chasseurs

A 8h, tout le monde est réuni à la cabane de chasse, sur le flanc sud du massif de la Chartreuse. Pierre, le président de la société de chasse de La Terrasse, rappelle le déroulement de cette journée, et les règles de sécurité à adopter : "Pas de tir à plus de 40m !", insiste-t-il, par exemple. Une règle renforcée ici, à laquelle il a choisi d'astreindre les chasseurs sous sa responsabilité, dans cette zone aux terrains parfois assez accidentés.

Ce matin parmi les invités, Sébastien, membre de plusieurs associations du coin, qui organise parfois des trails. Dans ce cadre, il a l'habitude de traiter avec les chasseurs et voulait connaitre un peu mieux leurs pratiques. "Comme je cours souvent, je les vois régulièrement à la chasse, sur les miradors, je voulais voir comment ça se passe, comment ils prennent les mesures de sécurité. On discute, ils nous ont déjà sollicités, nous les coureurs, pour les aider à nettoyer certains chemins__. Donc j'ai trouvé que c'était la bonne occasion".

Profiter de l'expérience des chasseurs

En face de lui, Cyril. Lui n'est pas totalement extérieur à la chasse. Issu d'une famille où ce loisir n'est pas du tout pratiqué, il a récemment entrepris de passer son permis de chasse, et vient donc recueillir un peu d'expérience dans ce cadre : "C'est un domaine que je ne connais pas du tout, ça me semble assez essentiel d'avoir ce genre de pratique. Donc je viens vraiment en découverte".

Les chasseurs se répartissent sur les points où ils ont l'habitude de se poster pour la battue, certains comme Bruno (ici à gauche) prennent avec eux un invité.

Une fois le secteur de la battue choisi, les chasseurs se répartissent les endroits auxquels ils ont l'habitude de se poster, certains prenant avec eux un invité. Polly accompagne ainsi Bruno. Elle écoute chacune de ses explications, elle qui est venue profiter surtout des connaissances des chasseurs : "Ils font de la veille sur la nature, ils connaissent tous les chemins, les animaux,... Je suis venue pour partager cela, pour apprendre".

Plusieurs Dimanches à la chasse organisés cette année

Ce dimanche là, dans une vingtaine de communes en Isère, des sociétés de chasses organisaient ce genre d'opération. "Le principe est le même qu'Un Dimanche à la ferme, sauf que cette fois-ci on fait une immersion dans le monde de la chasse", explique Audrey Vargas, chargée de communication à la Fédération des chasseurs de l'Isère. "Ca va faire neuf ans qu'en Isère on participe à cette opération nationale. La grande nouveauté pour nous cette année, c'est que durant toute cette saison, les société de chasses organisent des événements. Donc ce n'est plus un mais des Dimanches à la chasse".

Polly écoute attentivement Bruno pour profiter de ses connaissances, à la fois du terrain et de la faune sauvage.

D'ici le 20 novembre, une quinzaine d'autres opérations semblables sont ainsi prévues en Isère, il est possible d'y participer sur inscription.