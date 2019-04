A La Teste, les futurs nageurs-sauveteurs passent Pâques dans l'eau pour être prêts cet été

La Teste-de-Buch, France

Cet été ils surveilleront les plages pendant que vous vous baignez. En attendant, les apprentis nageurs sauveteurs s'entraînent. La SNSM, la société nationale de sauvetage en mer, forme 500 nouveaux tous les ans en France. Le centre de formation de Bordeaux en forme une vingtaine chaque année.

Pour devenir nageur-sauveteur il faut obtenir six diplômes, notamment le BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) et le brevet de premiers secours PSE2. La dernière étape de la formation consiste en un stage pratique en milieu marin. Pendant le week-end de Pâques, la SNSM a organisé un de ces stages sur la plage du Petit Nice, à La Teste-de-Buch.

Les stagiaires jouaient alternativement le rôle des victimes et des nageurs-sauveteurs afin de s'entraîner au plus proche du réel. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Pendant trois jours, les apprentis nageurs sauveteurs ont peaufiné leur préparation physique (jogging sur la plage, pompes, étirements, etc.) et théorique (la connaissance des différents courants marins, le danger des baïnes en Nouvelle-Aquitaine et des bâches dans le Nord de la France par exemple). Ils ont également participé à des ateliers de mise en pratique : une partie du groupe joue les victimes, l'autre est chargée de les secourir. Une sorte de jeu de rôle pour apprendre leur futur job d'été en conditions réelles.

De fausses victimes pour s'entraîner en conditions réelles

Lucie, 20 ans, sort de l'eau, ses palmes à la main. Elle amène un faux blessé sur la plage, l'allonge, lui prend son pouls, sa tension, lui met un masque à oxygène sur le visage. Le tout sous l’œil attentif de Théo Palvadeau, l'un des encadrants du stage. Il est nageur sauveteur depuis cinq ans : "On a des manières et des procédures à suivre, il faut qu'ils les respectent, qu'il les valident et les comprennent. Pour cela, on teste différents scénarios."

On oublie vite les bons gestes donc c'est bien de revoir les techniques tous les ans" Ninon Loiseau

Heureusement pour Lucie, pas d'erreur ! Elle a de grandes chances de devenir nageuse sauveteuse dès cet été et réaliser son rêve : "L'idée de servir à quelque chose et d'aider les gens me plait."

Huit mois de formation

Valider ce stage est l'aboutissement de huit mois de formation, 300 heures en tout. Cela comprend notamment "4h de natation par semaine et des entraînements presque tous les week-ends, soit en formation secourisme, soit en sortie dans l'océan, soit en permis bateau... C'est physique et il faut beaucoup de mental mais c'est accessible à tout le monde" explique Pierre Cazenave, 18 ans. Lui rêve de surveiller les plages du bassin d'Arcachon, mais ils n'a pas encore reçu son affectation pour cet été.

Une quinzaine de nouveaux nageurs sauveteurs comme lui ont été formés ce week-end de Pâques. Mais parmi les stagiaires il y avait aussi une trentaine de nageurs sauveteurs expérimentés. Une fois qu'ils ont fini leur formation ils sont obligés tous les ans de revalider certaines compétences pour avoir le droit de partir à nouveau.

C'est le cas de Ninon Loiseau, 22 ans : "On a revu le remorquage des victimes conscientes et inconscientes, aller les chercher en bateau, avec le jet-ski, les palmes, le paddle... On a revu également le secourisme. L'une des situations d'entraînement m'est déjà arrivé dans la vraie vie : une femme en arrêt cardiaque qu'on a dû remorquer et ramener sur le sable. On oublie vite les bons gestes donc c'est bien de revoir les techniques tous les ans, ça permet aussi de rencontrer les nouveaux qui s'entraînent pour la saison à venir."

En Gironde 115 nageurs sauveteurs de la SNSM seront déployés cet été, du 30 mai au 15 septembre. C'est une dizaine de plus que l'an dernier. Les pompiers et les CRS surveillent aussi certaines plages.