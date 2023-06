A LA UNE - Marseille, port le plus pollué de France : les bateaux de croisière pointés du doigt

Une récente étude place Marseille en tête du podium des ports les plus pollués de France. Les bateaux de croisière sont mis en cause. Alors que l'été arrive, ils sont de plus en plus nombreux à accoster dans le port de Marseille.

Un voilier arbore une banderole anti-croisière lors d'une action du collectif "Stop Croisières" au large de la Côte Bleue. © Radio France - Juliette Pierron L'été arrive et les bateaux de croisière affluent dans le port de Marseille. Rien que ce week-end : cinq bateaux de croisière ont accosté dans le port de Marseille. Cela représente 35000 personnes, passagers et équipage, l'équivalent de la ville de Vitrolles. ⓘ Publicité "Fumées, pellicules de poussière et eau jaunâtre" Une récente étude portée par l'ONG Transport et Environnement classe Marseille premier port le plus pollué de France. Elle démontre également que les navires de croisière participent beaucoup à cette pollution. Les 75 bateaux de croisière qui ont accosté en 2022 ont émis deux fois plus d'oxyde de souffre que l'ensemble des voitures de la ville (369 000). A l'Estaque, les habitants voient tous les jours le ballet incessant des paquebots de plaisance qui arrivent ou repartent vers le large, et ils en subissent les conséquences. "Si vous allez de l'autre côté de Marseille, à la Pointe-Rouge et que vous regardez par ici, il y a comme une brume", explique Chiara, une habitante du quartier. Certains remarquent une fine pellicule de poussière noire sur les rebords des fenêtres, d'autres une eau parfois jaunâtre, orangée. "L'industrie de la croisière fait du greenwashing" Pour certains Marseillais, il faudrait trouver un moyen de réduire cette pollution de l'air. Par exemple, en remplaçant le fioul par du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Pour le collectif marseillais "Stop Croisières", c'est une fausse bonne idée. "Il ne faut pas oublier que le GNL reste une énergie fossile ! Certes, il rejette moins de pollution dans l'air c'est vrai. Mais son industrie est tout aussi polluante, voire plus, que celle du fioul.", explique Rémy, un militant du collectif. Selon lui, l'industrie entière de la croisière doit disparaître à terme. "La bonne croisière, c'est celle qu'on ne fait pas" conclut-il.