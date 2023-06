À la Valentine à Marseille, pas de collecte de déchets depuis une semaine et des poubelles qui s'entassent

Dans le quartier de la Valentine, à Marseille, un nouvel exemple de problème de collecte de déchets. Cela fait plusieurs mois que les camions de poubelle passent une fois par semaine ou moins alors qu'ils devraient passer six jours sur sept.

ⓘ Publicité

Résultat : les deux conteneurs dégueulent littéralement les déchets sur la route et l'odeur empeste dans la petite rue de la Bourgade.

"L'odeur est tellement pestilentielle que je n'ouvre plus les fenêtres"

Irène est aux premières loges : "*Je n'ouvre même plus les fenêtres tellement l'odeur est désagréable. la fois dernière, j'ai même vu un rat rentrer dans ma cour. C'est pas "Marseille propre" mais "Marseille dégeulasse !*" se scandalise la retraitée.

loading

Véronique habite un peu plus loin. Elle a été choquée lorsque son mari et un ami on tenté de déplacer des poubelles : "Ils ont trouvé un lit de vers blancs ! C'est bourré de microbes et de bactéries. Imaginez qu'un enfant trébuche là dedans ? C'est n'importe quoi, ce n'est plus possible."

loading

Certains sacs sont éventrés après que des personnes sont venues fouiller le soir. © Radio France - Juliette Pierron

Une collecte gérée par la Métropole d'Aix-Marseille

Les riverains ont alerté régulièrement la Métropole d'Aix-Marseille qui est en charge de la collecte. Pour autant, Roland Mouren, vice-président de la Métropole délégué à la Propreté, à la Prévention et à la valorisation des déchets affirme qu'il n'était "pas au courant du cas spécifique de la Valentine" et qu'il s'agit d'un "problème ponctuel".

De son côté, Christine Juste, adjointe au Maire de Marseille déléguée à l’environnement et à la propreté de l’espace public et conseillère métropolitaine en charge de la Propreté de la Ville de Marseille se scandalise tous comme les riverains : "On peut se poser la question de la gestion des ressources humaines pour la collecte des déchets à Marseille. Ce n'est pas normal, cela fait plusieurs années que ça dure dans différents endroits de Marseille, il faut absolument régler ce problème**."**