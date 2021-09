A la veille de la rentrée scolaire, les enseignants du Pays Basque ont retrouvé leurs salles de classe

Réunion avec les responsables, retrouvailles entre collègues, préparation du matériel : c'était le branle-bas de combat ce mercredi dans les établissements scolaires du Pays Basque. Ce jeudi 1er septembre, 51 000 élèves retrouvent le chemin de l'école. Alors, comme chaque année, pour être prêt à les accueillir les professeurs font leur rentrée un jour plus tôt.

C'était le cas au Lycée René Cassin de Bayonne où les 200 adultes de l'équipe éducative se sont retrouvés sourire aux lèvres. Comme la rentrée des élèves, celle des professeurs se fait dans un brouhaha ambiant. Sur le perron du lycée René Cassin, les enseignants et les surveillants se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur. Alexis Jaury est professeur de mathématiques : "Comme d'habitude, on est content, on est un peu dissipé pendant le discours du proviseur, on se raconte un peu nos vacances, on est excité !"

Même enthousiasme pour son collègue Pascal Lucu, professeur de sciences physiques : "Comme chaque année c'est une nouvelle histoire qui va démarrer et il nous tarde de la commencer !" Et malgré la menace du Covid, cette rentrée est abordée avec beaucoup moins d'appréhension que l'an dernier : "Disons qu'on a une impression de déjà vécu donc ça parait plus facile d'appréhender cette rentrée. Après on verra comment les élèves vont réagir mais dans un premier temps on n'a pas de stress particulier."

La rentrée, forcément, c'est LE jour le plus important de l'année pour le proviseur du lycée Jean-Régis Véniant : "Ca y est on est repartis pour une nouvelle année scolaire avec sérénité, engagement et motivation." Malgré la pression, le proviseur reste optimiste : "Le recul, l'expérience, la communication plus en amont du protocole sanitaire fait qu'on peu d'avantage anticiper. On est en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions les élèves comme les personnels."

Cette année le lycée René Cassin accueillera 1 570 élèves et étudiants.