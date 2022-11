A la veille du Congrès des maires, "les maires bretons ont des inquiétudes", selon Pierre Breteau

Le 104e congrès des maires s'ouvre ce mardi 22 novembre et se tient jusqu'au jeudi 24 novembre, 10 000 élus locaux sont attendus au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Au cœur des discussions cette question qui est sur toutes les lèvres dans les mairies : comment boucler le budget de 2023 ?

"Les maires ont beaucoup de questions et de l'inquiétude. Avec la crise énergétique, le coût des matières premières, l'augmentation du point d'indice, les dépenses de nos communes augmentent énormément, et les recettes augmentent moins vite", explique Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire et président des maires de Bretagne.

On a le sentiment de naviguer dans le brouillard"

Nombre de communes sont en difficulté en cette fin d'année, l'inflation qui touche l'ensemble de la population a aussi ses conséquences dans les municipalités :"Le poste énergie augmente selon les communes des 200 à 400%, les matières premières, l'alimentation dans les écoles et les crèches c'est entre 10 et 15%, la masse salariale c'est 5%. Et de l'autre côté, au mieux, la recette la plus dynamique c'est la taxe foncière qui va augmenter de 5 ou 6% mécanique l'an prochain", détaille l'élu.

Face à l'inflation, le levier fiscal

Conséquence, le budget des commune va se trouver restreint l'année prochaine. Pour certaines collectivités, le budget sera difficile à boucler, "et toutes les autres devront baisser massivement l'investissement si les mesures d'accompagnement, telles qu'elles sont prévues en restent là".

Résultat, beaucoup de commune vont devoir faire des économies, selon Pierre Breteau :"Il y a aura des économies sur les services publics et sur l'optimisation des bâtiments. On va réduire le chauffage dans un certains nombre d'équipements par exemple. Dans certains cas, certaines communes n'auront pas le choix que d'utiliser le levier fiscal".