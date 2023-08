A Lacanau, des initiations au sauvetage côtier pour appréhender les dangers de l'océan

Repérer une baïne, savoir comment réagir si l'on est emporté ou si l'on est témoin d'une noyade... Les cours d'initiations au sauvetage côtier du Lacanau pro ont été très prisés après le traumatisme lié au décès de cette mère de famille qui tentait de sauver ses enfants , emportés par le courant. Depuis le début du Caraïbos Lacanau pro, l’association Sauveteur aquatique et le Club de sauvetage côtier de Lacanau proposent de former les participants aux dangers de l'océan, et de leur montrer les bases de leurs gestes lors d'un sauvetage en mer.

Des conseils précieux

Samedi 19 août, alors que la Gironde est en alerte maximale au risque de baïnes , deux sauveteurs encadrent l'atelier pour quatre participants. Informations sur l'océan, le fonctionnement des baïnes, les bons gestes à avoir... "On explique toute la topologie de la plage, les risques liés par exemple aux courants d'arrachements, aux baïnes, et puis aussi à la faune marine, parfois urticante" explique Erwan, l'un des sauveteurs animateurs du jour. "Ce sont de bonnes piqures de rappel" sourit Côme, l'un des participants. Il vient ici en vacances et même si il est surfeur, il se servira volontiers des conseils du jour. "Ne pas paniquer" c'est ce que retient Laurent, "dans n'importe quelle situation et surtout si on est emporté par une baïne, il ne faut pas paniquer et se faire voir des secours."

Les participants peuvent poser toutes leurs questions à ces professionnels. © Radio France - Ségo Raffaitin

Morgane a 24 ans, elle est arrivée dans la région il y a un an, quand elle a entendu parler de ces ateliers, elle n'a pas hésité : "on vit à l'océan mais on ne connaît pas forcément son fonctionnement, comment bien l'appréhender, j'avais envie de mieux comprendre." Elle travaille au service jeunesse de la mairie et garde ces précieux conseils pour ses sorties plage avec les jeunes.

Se glisser dans la peau des sauveteurs aquatiques

Après la théorie : la pratique ! Selon les conditions météo, les participants font différents exercices, comme par exemple le sauvetage d'une victime avec une "bouée tube", une bouée de forme allongée que les sauveteurs attachent autour de la personne qu'ils sauvent. Les participants apprennent à la nouer, à dialoguer avec la personne dans l'eau, "qui est souvent paniquée, et qu'il faut calmer, à qui il faut donner les bonnes indications", garder le regard vers l'océan, vers les vagues qui arrivent, par exemple, plutôt que de se tourner vers la côte. "On voit souvent ces sauveteurs sur les plages mais on n'a jamais vraiment l'occasion de comprendre vraiment leur métier" remarque Morgane.

Comme beaucoup de jeunes venus à l'atelier cette semaine, Côme aimerait se former pour devenir sauveteur sur les plages. © Radio France - Ségo Raffaitin

On manque de sauveteurs sur les côtes

Le but de ces ateliers, c'est aussi de créer des vocations, "on manque de sauveteurs pour assurer les postes de secours sur les plages" regrette Bertrand Hubert. "Il y a des communes qui cherchent du monde pour la fin de l'été." Rencontrer ces sauveteurs et faire cette petite pré-formation, c'est donc aussi un moyen de donner envie à des jeunes qui pourraient ensuite se former pour revenir pour la saison. "Pour passer les deux diplômes qu'il faut pour être sauveteur, c'est 800 euros, et ensuite il faut simplement être majeur" souligne Bertrand Hubert. C'est ce qui a fait venir Côme aujourd'hui. Cet étudiant en école d'ingénieur voudrait se former pour faire une saison l'année prochaine. "ça m'a permis de démystifier un peu la chose, c'est-à-dire de mieux comprendre les bases, leur organisation, les différentes méthodes de sauvetage..." Il peut ainsi prendre des conseils pour le parcours à suivre, auprès des sauveteurs. "C'est un métier passion, sourit Erwan, il y a un peu de stress, mais on a la plus belle terrasse de la ville." Les vagues roulent contre le sable mouillé, on parle de la trentaine de sauvetages de l'après-midi sur les plages alentours. L'hélicoptère Dragon 33, lui, a fait quatre interventions en mer, entre 13h et 18h. Il a sorti six personnes au total de l'océan, dont un homme de 70 ans qui s'est luxé l'épaule dans les vagues et une femme en arrêt cardiaque, qui a été réanimée sur la plage.