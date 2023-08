A Lagorce, on peut faire ses courses même la nuit, dans une supérette en libre service

Le supermarché prévient les vols grâce à l'identification par QR code à l'entrée et au paiement, aux caméras et à un système d'intelligence artificielle.

Le préfabriqué aux murs de bois trône sur le grand terrain de Lagorce. Pour entrer, il faut scanner un QR code depuis une application sur son téléphone. Pour ces premières semaines d'installations, Margot Benavende, responsable du magasin, est très présente pour guider les clients dans leurs premiers achats "vous allez voir c'est très facile" sourit-elle à ceux que l'automatisation effraie un peu. A l'intérieur de la supérette de 40 m², tout semble normal, les produits sont variés, on trouve autant du dentifrice, des pâtes, des produits frais, quelques légumes ou du charbon de bois. "Il n'y a simplement pas d'alcool, car il faudrait que quelqu'un soit présent dans le magasin pour la vente" précise la responsable de la supérette. Ce qui change, c'est la caisse : semblable aux caisses automatique de nos supermarchés habituels.

ⓘ Publicité

"C'est génial, ici on n'avait plus rien"

Pour ses 1.700 habitants, Lagorce n'a plus qu'un commerce de bouche : la boulangerie, qui vend aussi quelques produits d'appoint, pour dépanner. "Le dernier restaurant a fermé il y a quelques semaines", indique Bruno Lavidalie, le maire de la ville qui espère alors simplifier le quotidien des actifs de sa commune. Les supermarchés les plus proches sont à 10 ou 15 minutes de voiture. Laurent et sa femme ont mis une minute pour se rendre à la supérette aujourd'hui, acheter quelques produits.

Les mêmes prix qu'en supermarché

Le jeune Jason entre à son tour et lui aussi n'a qu'une toute petite course à faire : du pain de mie et un pot de sauce tomate "j'étais surpris parce qu'en fait les prix sont les mêmes qu'en supermarché normal, ce n'est pas comme une épicerie" Si Api peut vendre à ce prix, c'est parce que la startup s'approvisionne auprès de Carrefour, "on a plus de 700 produits différents, et il y a un petit cahier à la caisse pour faire des retours d'expérience et éventuellement nous demander des produits que les gens aimeraient pouvoir acheter en magasin" explique Margot Benavende.

Refaire vivre une ville-dortoir

Le maire Bruno Lavidalie est ravi "quand les deux fondateurs m'ont contacté et m'ont présenté le projet, je me suis dit mais pourquoi on n'a pas fait ça avant, en fait". Beaucoup d'habitants de la commune travaillent loin, "ils viennent un peu en campagne pour avoir quelque chose d'intéressant au niveau de l'immobilier, mais malheureusement on ne les voit jamais. Ce commerce c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de discuter, pourquoi pas de boire le café si on installe une machine." Le tout pour un investissement d'à-peine 5000 euros "pas besoin de construction en béton puisque c'est un préfabriqué, il fallait préparer le terrain (terrain que l'on avait déjà), installer un compteur pour l'électricité, en trois jours la supérette était montée."

D'autres communes girondines a venir

Api a déjà une quinzaine de supérettes disséminées en Charente, Charente-Maritime et dans les Deux-Sevres. Lagorce est la première commune de Gironde a en installer une mais sûrement pas la dernière : en septembre, Margot Benavende sera aussi gérante du nouveau magasin de Gauriaguet et le maire de Lagorce assure que plusieurs de ses collègues des communes alentours avaient contacté Api pour parler de projets d'installation, comme Saint Christophe de Double, par exemple.