Le festival des vins et de la gastronomie se tient normalement ce week-end à Laigné-en-Belin. Malgré une baisse de fréquentation, il attire plusieurs milliers de personnes en trois jours.

A Laigné-en-Belin, le coronavirus perturbe à peine le festival des vins et de la gastronomie

Sur trois jours, l'événement attire habituellement plus de 12 000 personnes. Ce sera un peu moins cette année, "on vise 10 000 personnes" reconnaît Didier Javelle, président de l’association Club de loisirs de Laigné-Saint-Gervais, l'organisateur du festival des vins et de la gastronomie.

Avec "au maximum 900 personnes en même temps" dans une salle et un chapiteau, le salon est très loin de la barre des 5 000 personnes réunies en milieu confiné.

Les habitués fidèles au rendez-vous

Sur la première journée, vendredi, le salon a enregistré 15% d'entrées en moins que l'an passé. La centaine d'exposants, venus de toute la France, s'en est rendu compte mais ne s'inquiète pas.

"Il y a quand même beaucoup de monde, note Pierre, vigneron dans le Bordelais. Mon épouse est en ce moment à Aubagne, sur un autre salon où la fréquentation a baissé de moitié. Manifestement les gens sont plus inquiets là-bas qu'ici. On retrouve les habitués, c'est l'essentiel." Car ces habitués représentent "plus de 90% de notre clientèle" estime Jean-Jacques, éleveur de canards dans les Landes.

Pratique. Le salon est ce dimanche de 10 à 18h à la salle polyvalente de Laigné-en-Belin.