A Lamotte-Beuvron, la tarte tatin au coeur d'un documentaire

Des pommes, du beurre et du caramel. Si la tarte tatin est aujourd'hui mondialement célèbre, son origine reste assez méconnue. Le fameux dessert a été créé à Lamotte-Beuvron au début du XXème siècle. Et c'est pour rendre à Lamotte ce qui est à Lamotte, que le documentariste Xavier Gasselin et Frédéric Ager, le directeur du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne (Grahs), se lancent sur les traces de la tarte tatin.

"Le graal serait de retrouver la recette originelle"

Ce sont deux sœurs, Stéphanie et Caroline, qui serait à l'origine de la fameuse pâtisserie. Pour Frédéric Ager : "Le rêve serait de retrouver la recette originelle de la tarte tatin, signée de la main d'une des deux sœurs." Il espère retrouver les archives de l'hôtel Tatin, situé face à la gare de Lamotte. Il aimerait notamment mettre la main sur son registre et le livre d'or.

Son groupe de recherche a donc lancé un appel aux archives : "Ouvrez vos greniers et vos bibliothèques. Cartes postales, magazines, livres de cuisine, tout nous intéresse."

Xavier Gasselin et Frédéric Ager commencent leur enquête ici, devant l'hôtel des soeurs Tatin, face à la gare de Lamotte-Beuvron. © Radio France - Margaux Longeroche

Des grands chefs et l'arrière petite nièce des sœurs Tatin

Xavier Gasselin va filmer la quête de Frédéric, d'archives en témoignages : "Je veux faire un documentaire vivant, où on suit l'avancée des recherches au fur et à mesure". Mais le réalisateur vierzonnais compte aussi raconter la tarte tatin telle qu'elle est aujourd'hui. "J'espère pouvoir rencontrer des chefs pâtissiers qui me raconte comment ils ont revisité le dessert. C'est un must, de cuisiner façon tatin."

Son documentaire de 52 minutes devrait être diffusé fin 2023 sur TV Tours. Et Xavier Gasselin sait déjà quelles seront ses dernières images. "On sera à la traditionnelle Foire au pays de la Tarte Tatin de Lamotte-Beuvron en septembre prochain." Pour l'occasion, l'arrière-petite nièce des sœurs Tatin proposera sa propre recette de la tarte tatin au concours.

Si vous pensez que vos archives peuvent intéresser le Grahs pour cette enquête sur la tarte tatin, vous pouvez les contacter par mail à grahsologne@orange.fr