A Lamotte-Beuvron, le spectacle des Nuits de Sologne est sauvé

"Nous allons continuer à illuminer le ciel de Sologne et faire rêver petits et grands" se réjouissent les organisateurs des Nuits de Sologne, sur la page Facebook de l'événement . Après des mois d'incertitude, sur leur capacité à équilibrer le budget 2022, ils soufflent enfin et peuvent donner rendez-vous aux spectateurs en septembre 2023.

L'an dernier, les Nuits de Sologne avaient retrouvé leur public après deux ans d'absence à cause de l'épidémie de Covid 19. Deux années qui avaient mis à mal les finances de l'association aux commandes de l'événement. Une difficulté à laquelle s'ajoutaient des dépenses en hausse en 2022, notamment liées à la sécurisation du lieu du spectacle.

Il manquait 50.000 euros au budget 2022

Invité de France Bleu Orléans en septembre 2022, avant le spectacle, Gérard Monchaux, le fondateur des Nuits de Sologne, indiquait qu'il lui faudrait accueillir au moins 20.000 spectateurs pour ne pas perdre d'argent. Un objectif malheureusement pas atteint, environ 17.000 personnes avaient assisté à la dernière édition le 3 septembre 2022. De quoi mettre en péril les prochaines éditions, car il manquait environ 50.000 euros, sur un budget de 600.000 euros.

Les organisateurs ont donc pris leur bâton de pèlerin, pour tenter de convaincre les collectivités locales de les aider pour sauver cet événement qui fêtait en 2022 sa 17e édition. Une aide financière qu'ils ont obtenue de la part de la région Centre-Val de Loire, du département du Loir-et-Cher, mais aussi de la Métropole d'Orléans.

Ils donnent donc rendez-vous pour le prochain spectacle des Nuits de Sologne, le 2 septembre 2023, sur le thème "20.000 lieues sous les mers". La billetterie ouvrira bientôt.