A Landerneau, un arrêté de péril imminent sur une partie du pont habité

Vieux de plus de 5 siècles (1510), le monument le plus célèbre de Landerneau montre des signes de faiblesse. Une brèche apparue le 20 août dernier dans le mur de l'un des môles du pont de Rohan a été inspectée ce jeudi par une entreprise spécialisée. Derrière le tas de pierres éboulées, les employés ont eu la surprise de découvrir un grand vide : il n'y a plus le moindre remblais pour solidifier la structure sur laquelle repose la terrasse et le petit local qui sert de réserve au restaurant Le Goéland. Si le pont habité reste accessible normalement, le maire vient de prendre un arrêté de péril imminent interdisant l'accès à l'extrémité du môle concerné par l'éboulement.

L'accès à la terrasse et au local de réserve du restaurant est formellement interdit. © Radio France - Nicolas Olivier

Le Goéland fermé pour au moins 5 semaines

"C'est un coup dur", soupire Serge Roudaut, propriétaire depuis bientôt dix ans de cette institution locale, qui emploie 6 salariés. Il a décidé d'anticiper d'une semaine les congés annuels en fermant l'établissement dès ce jeudi, et au moins jusqu'au 7 octobre. Mais l'avenir proche est encore très incertain.

Des travaux à la charge du propriétaire ?

Classé aux Monuments historiques depuis 2010, l'ouvrage devra sans doute subir plusieurs expertises avant qu'une décision ne soit prise concernant les travaux à mener. Les propriétaires du restaurant ne savent ni quand ils pourront reprendre une activité normale, ni combien cela va leur coûter. La facture pourrait être salée : ce sinistre n'était pas couvert par le contrat d'assurance. "Cela peut être une somme à six chiffres", avance l'un des gérants.