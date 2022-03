À Lannion, le nouveau parc des expositions sort de terre

Les pelleteuses sont en marche. Les travaux de construction du parc des expositions de Lannion débutent ce lundi 28 mars. le projet est porté depuis quelques années par l'agglomération Lannion-Trégor Communauté (LTC).

Pour Joël Le Jeune, le président de LTC, avoir une telle infrastructure sur le territoire devenait une nécessité : "LTC c'est une communauté de 100 000 habitants et nous n'avions pas de lieu pour organiser des évènements de grande ampleur, que ce soit économique ou culturels.", déplore le président, "que ce soit des évènements économiques ou culturels. Le but c'est d'avoir un certains nombre de salons et d'avoir la capacité d'avoir des spectacles de grande ampleur".

"Le Parc des expositions se veut un équipement polyvalent qui accueillera aussi bien des séminaires, des foires-salons, que des spectacles ou des concerts", détaille LTC. La jauge d’accueil pourra aller jusqu’à 7800 personnes.

Redynamiser la zone industrielle

Implanté sur le site de l’Espace Corinne Erhel à Lannion, ce projet consiste en l’extension et la restructuration du bâtiment W déjà présent. Par exemple, avec la création de la halle d’exposition pour une surface de 2508 m², un hall d’accueil, les locaux administratifs, l’office traiteur du parc des expositions (pour une surface de 2065 m²), ainsi que les 2 salles annexes.

L'occasion de rafraichir la zone, se réjouit Joël Le Jeune : "Nous utilisons le site pour regrouper des activités nouvelles, donc ça va la moderniser. C'est aussi susceptible de créer des emplois. Il y a actuellement environ 300 offres d'emploi dans les domaines pointus de l'i-tech sur cette zone."

La gestion du parc des expositions sera délégué à une société spécialisée dans l'évènementiel.

Un parc à plus de 11 millions d'euros

Au total, le projet coûte 11,5 millions d'euros. Plusieurs acteurs se partagent les finances : la Région à hauteur d'un million d'euro, l’État et le Département se partagent un peu plus d'un million d'euro et enfin l'Agglomération prend en charge le reste, à savoir plus de 9 millions d'euros.

Le chantier se veut local indique LTC : "Les entreprises en charge du chantier sont toutes bretonnes et en très grande majorité costarmoricaines"

Une Maison des Entreprises

Le projet prévoit également la sortie de terre d'une Maison des entreprises, qui se composera de bureaux, de salles de réunions et d’une place détente-convivialité pour une surface totale de 1915 m².

"La Maison des entreprises a pour vocation d’accompagner les entrepreneurs tout au long de leurs démarches (création, développement, recherche de financements...), en regroupant, dans un lieu unique l’ensemble des acteurs du conseil aux entreprises", indique l'Agglomération.

Le président de LTC complète : "Nous allons y rassembler tous les acteurs du développement économique, que ce soit les chambres consulaires, notre agence de développement industriel du Trégor et puis d'autres acteurs ; de façon permanente ou passagère."

La fin des travaux de ce parc des expositions et de la Maison des Entreprise est prévu pour fin 2023.