À Laval, le stationnement interdit dans plusieurs rues pour l'arrivée des Boucles de la Mayenne

En raison de l'arrivée de la 4e et dernière étape des Boucles de la Mayenne ce dimanche 29 mai à Laval, une partie des rues de la ville est interdite au stationnement. La Ville prévient que les véhicules en infraction seront mis en fourrière.

La 4e et dernière étape des Boucles de la Mayenne arrive à Laval ce dimanche 29 mai après-midi. Le stationnement est donc interdit dans plusieurs rues de la ville.

De 8h à 19h30

Impossible de stationner sur le boulevard Montmorency, à partir du croisement entre la rue Victor Boissel et le boulevard Francis Le Basser jusqu'au croisement avec l'avenue de Chanzy. La rue de la Charité est également interdite au stationnement.

De 11h30 à 19h30

Il est interdit de se garer sur les quais Sadi Carnot et Paul Boudet, dans les rues de la Cale, Victor Boissel, du Pressoir Salé, de Paris et de la Paix, ainsi que sur l'avenue de Chanzy et sur le boulevard de l'Industrie.

De 12h30 à 19h30

Enfin, vous ne pouvez pas stationner sur le parking de l'église Sainte Thérèse et dans la rue Mac Donald, au niveau de la rue du Colonel Heulot au boulevard Montmorency.