Inauguré le 8 mai 2022, le monument aux morts de Laval a désormais dans son ventre dix urnes remplies de terre de plusieurs batailles françaises, comme Verdun, Bir Hakeim et Diên Biên Phu. Cette initiative hors du commun a été mise en place par l'association le Souvenir français dimanche 27 février.

À Laval, de la terre des guerres d'Indochine et d'Algérie repose pour l'éternité dans le monument aux morts

Depuis le dimanche 27 février 2022, dix urnes reposent désormais pour l'éternité dans le monument aux morts de Laval, qui a quitté la place du 11-Novembre pour celle du 18-Juin. Une démarche unique et inédite, à l'initiative de l'association le Souvenir français de la Mayenne et de René Sauvage, ancien délégué général du Souvenir français.

René Sauvage, maître de cérémonie, a présenté les urnes devant les élus mayennais et le public. © Radio France - Selma Riche

"Marquer un grand coup"

Derrière le pupitre, installé à côté du monument aux morts, il énumère les dix urnes, chacune représentant un moment important de l'histoire militaire de la France : le Mont Valérien, l'Indochine, Verdun, Omaha Beach et l'Algérie. Parmi ces urnes, une vient d'une ferme située sur la commune des Issers en Kabylie. "Cette ferme illumina mon enfance, raconte René Sauvage. Au cours de la guerre d'Algérie, la Kabylie fut une zone sur laquelle se déroulèrent de nombreux et durs combats. Au cours de l'un d'eux, mon camarade Claude Rozas tomba à mes côtés."

La cérémonie a réuni des élus mayennais et les membres de l'association du Souvenir français. © Radio France - Selma Riche

"Avec cette cérémonie, on voulait marquer un grand coup", explique Elie Vayssière le délégué général du Souvenir français de la Mayenne. "Un grand coup au niveau de la mémoire et surtout pour passer le relais à notre jeunesse." Claude Foulon, militaire de carrière, a notamment servi en Indochine. Au cours de la cérémonie, c'est qui a déposé l'urne contenant de la terre de Verdun, l'une des plus sanglantes batailles de la Première Guerre mondiale. "J'ai été heureux de participer à la place de mon beau-père, qui a fait 14-18."

René Sauvage lance un appel au peuple. "Il me reste de la terre. Donc, si des villes ou des villages souhaitent faire la même opération, je suis là pour les épauler. Je pourrais leur donner de la terre."