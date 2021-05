A Laval, des garages débordés par les révisions de voitures avant le week-end de l'Ascension

Les plus chanceux d'entre vous font sûrement le pont de l'Ascension dès ce 12 mai au soir, de quoi s'échapper quelques jours. Pour ceux qui partent en voiture, il a peut-être fallu faire une révision et passer chez le garagiste. Du coup, c'est le rush dans plusieurs garages à Laval depuis ce 10 mai.

Vous êtes peut-être déjà sur la route ce mercredi 12 mai, si vous avez prévu une petite escapade pour ce week-end de l'Ascension. Votre voiture est pas mal restée au garage ces derniers mois entre confinement et règle des 10 kms, elle méritait donc une révision, quelques réparations. Dans les garages, les clients se bousculent depuis le début de cette semaine du 10 mai comme à Clean 53 Auto Services à Laval.

C'est un défilé de voitures dans le petit garage de Chaouki Dkhil, il vient encore d'accueillir une cliente. "Elle nous a déposé son véhicule car ses pneus sont très lisses et c'est dangereux. Elle part en week-end donc on voir cela dès aujourd'hui", décrit-il.

Depuis quelques jours, le téléphone n'arrête pas de sonner chez Clean 53 Auto Services. © Radio France - Aurore Richard

Ils sont une dizaine par jour à s'affoler juste avant de partir en week-end. Le planning, accroché dans l'atelier, ne trompe pas. "Depuis ce lundi, le téléphone n'arrête pas de sonner, comme là par exemple. Il s'agit de prestations rapides qui auraient pu être anticipées comme les vidanges, les pneumatiques", explique ce professionnel.

Pour changer la batterie aussi car les voitures n'ont pas beaucoup roulé à cause des restrictions de déplacement. Et les conducteurs ont préféré attendre le déconfinement, avant d'engager des frais. "Les rendez-vous de contrôles techniques étaient largement dépassés et cela n'inquiétait pas les gens mais là, ça devient urgent. Heureusement, on a un partenaire au contrôle technique qui s'adapte et fait de son mieux pour prendre les véhicules de nos clients", rapporte le garagiste.

Au garage Boulevard Auto, quasiment deux fois plus de rendez-vous

Les fournisseurs aussi s'adaptent. Ils font au mieux pour lui envoyer les pièces, maximum le lendemain de sa commande. Le gérant Chaouki Dhkil doit aussi se débrouiller avec un salarié en moins, il est parti en congés pour une semaine. Ils sont donc trois à travailler dans l'atelier, y compris sur l'heure du déjeuner.

Chez Boulevard Auto, le gérant est tellement débordé qu'il propose de faire l'appoint d'huile et de revenir la semaine d'après pour tout régler. © Radio France - Aurore Richard

C'est le rush aussi chez Nicolas Pilard qui tient le garage Boulevard Auto à Laval, à tel point qu'il a du mal à satisfaire tous ses clients. "Une journée normale, on va voir avoir cinq ou six entrées dans l'atelier, et là, on est sur huit ou neuf. Malheureusement, on n'a pu accepter tout le monde donc certains sont juste venus faire un appoint d'huile pour partir en week-end et ils reviendront la semaine d'après", estime ce gérant.

Le planning de la semaine du 17 mai est déjà complet chez Boulevard Auto. Il y a beaucoup de révisions, de réparations, des rendez-vous aussi pour des ventes de voitures, "elles redémarrent bien" d'après Nicolas Pilard.