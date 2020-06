A Laval, des habitants nettoient les Jardins de Beauregard et se mobilisent pour les animer tout l'été

Ils étaient une quinzaine d'habitants ce samedi 13 juin à nettoyer les Jardins de Beauregard, dans le quartier d'Hilard à Laval. Ils ont ramassé de nombreux déchets : des gravats, des matelas, des bâches plastiques, etc.

Une quinzaine de Lavallois est venue avec masques et gants pour nettoyer les Jardins de Beauregard ce samedi 13 juin. - Rachel - Les Jardins de Beauregard

Ces habitants sont en fait mobilisés depuis plusieurs mois pour que les candidats aux municipales s'engagent à faire de ce terrain d'1,4 hectare, un véritable "poumon vert" à Laval. Ces jardins appartiennent en effet à la Ville depuis 2008. Un projet immobilier était même en discussion en 2012 mais il n'a finalement pas vu le jour.

Musique, jeux, troc... tout l'été aux Jardins de Beauregard

Des Lavallois ont donc décidé de prendre les choses en main. Ce nettoyage est une première étape, ils comptent désormais proposer des animations dans les Jardins de Beauregard, tous les dimanches cet été, de 14 heures à 18 heures.

La première session est prévue le 21 juin et elle sera sous le signe de la musique. Les habitants mobilisés invitent sur leur page Facebook, "tous les instrumentistes, chorales, chanteurs et troubadours" à venir. Les autres dimanches seront des journées à thèmes : jeux, construction de mobilier en palettes ou encore, troc de plants, fruits et légumes.