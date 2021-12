À Laval, dés le premier jour de l'hiver, les sans abris souffrent du froid, "c'est insupportable"

"J'ai très froid, à partir de 17 heures ou 18 heures, il fait nuit, explique Sakou, qui est sans domicile fixe depuis deux ans. Et si on est pas à l'abri, ce n'est pas facile. Avec le froid-là, c'est insupportable." Pour lui, comme pour de nombreux sans-abris, l'hiver est une saison difficile. Alors que le froid s'est bien installé en Mayenne, ils ont une priorité : se réchauffer.

"On a qu'une envie, c'est de rentrer au chaud"

"Avec le 115, on est herbergés la nuit. Mais à partir de 7 heures du matin, on est réveillés, et à huit heures, on est dehors, jusqu'à 18 heures 30 / 19 heures le soir. L'été, encore, c'est supportable. Mais l'hiver, c'est dur, explique Gaëtan, qui est sans domicile fixe depuis deux ans et demi. À 8 heures, il n'y a rien qui est ouvert, les associations n'ouvrent pas avant 10 heures. Donc de 8 à 10 qu'est ce qu'on fait ? On est dehors. Et il y en a qui perdent le fil et ils boivent de l'alcool. Alors qu'on a qu'une envie, c'est de rentrer au chaud, dormir et passer l'hiver. " Des difficultés qui s'ajoutent à leurs problématiques quotidiennes : se nourrir, boire, trouver de quoi dormir ...

219 places d'hébergement d'urgence disponibles en Mayenne

Ils peuvent donc venir à l'accueil de jour de Laval, La porte Ouverte, pour venir se réchauffer, prendre un repas chaud, une douche ou un café. Et dès qu'il commence à faire froid, les bénévoles voient de plus en plus de personnes dans le besoin. "Dés l'ouverture, on voit plus de monde , explique Rwaïda Ayache, la coordinatrice. Parfois, certains dorment en tente, d'autres dans des voitures ... Tout le monde n'est pas dans une structure d'accueil le soir. Et ces personnes sont assez pressées de pouvoir rentrer dans un endroit pour se réchauffer."

219 place d'hébergement d'urgence sont disponibles dans le département. Mais elles sont toutes actuellement occupées. Si le plan grand froid est déclenché (à partir de -5 degrés en ressenti), 20 places supplémentaires seront ouvertes.