À Laval, des travaux d'urgence dans la rue de Nantes

Un sacré ouvrage démarre ce lundi à Laval, et jusqu'en août, rue de Nantes. Les services de la ville vont entamer des travaux d'aménagement d'urgence et de rénovation des réseaux. "Il y a urgence à remplacer ce réseau structurant, qui dessert une grande partie du centre-ville ainsi que l’hôpital. Ces canalisations en fonte fragile, datant d’avant 1945, sont susceptibles de rompre à tout moment. De surcroît, le tiers des branchements d’eau potable concernés sont en plomb, une substance dont on sait la toxicité même à très faibles doses", explique la ville de Laval dans un communiqué.

Création d'un plateau piétonnier

Les canalisations de gaz doivent également être tubées pour éviter des casses et des fuites aujourd'hui récurrentes. La chaussée et les trottoirs feront également l’objet d’une réfection complète. À cette occasion, un plateau piétonnier sera créé devant l’entrée de l’école Pauline Kergomard.

Circulation modifiée à partir du 20 mars

"Il s’agit d’un aménagement de sécurisation attendu des personnels et des familles. Les murs de l’école feront également l’objet d’une réhabilitation. L’impasse de Nantes profitera en outre de l’installation d’éclairage public" commente la ville.

Pour les automobilistes en transit, la circulation sera coupée sur ce tronçon, à compter du 20 mars. Dès lors, et jusqu'au 4 août, l’accès à l’hôpital sera préconisé via la rue de Clermont.