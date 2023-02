À Laval, du stationnement anarchique sur la place de la Trémoille, un bar et la mairie appellent au civisme

Depuis l'ouverture du Levrette Café à Laval ce janvier, des automobilistes ont pris la fâcheuse habitude de stationner n'importe comment sur la place de la Trémoille. Fin janvier déjà, sur sa page Facebook, l'établissement exhortait ses clients à se garer aux endroits idoines du centre-ville.

"On vous remercie infiniment d’être aussi nombreux à venir nous voir tous les soirs ! Cependant la place de la Tremoille n’est pas un parking" écrite le Levrette Café. "Les véhicules de secours (pompier et police) passent souvent par cette place, ils doivent donc avoir un accès facilement utilisable" poursuit l'établissement.

Ce jeudi 9 février 2023, vers 23h, ces mêmes pompiers ont eu visiblement des difficultés d'accès pour intervenir à proximité du musée du Vieux-Château de Laval (une alarme s'est déclenchée, probablement à cause des fumées provoquées par l'incendie d'un bâtiment rue du Bourg-Hersent. En témoigne une photo d'une internaute envoyée à France Bleu Mayenne sur Facebook.

Un camion de pompiers intervenant sur la Place de la Trémoille au milieu de voitures stationnées dans tous les sens - Internaute B.Cousin

La mairie de Laval rappelle qu'il existe le soir de nombreuses place de stationnement sur la place des Acacias et et sur la place de Hercé. La police se réserve évidemment le droit de verbaliser et les voitures pourront être enlevées par la fourrière.