À Laval, fermeture du pont piéton du viaduc après une chute d'enduits

Il n'est plus possible d'emprunter le pont piéton du viaduc de Laval d'après la ville de Laval et l'entreprise SNCF Réseau après une chute d'enduits constatée le lundi 7 mars.

Un effritement du béton

SNCF Réseau a réalisé un premier diagnostic sur les lieux et a identifié "une possible avarie sur un massif en béton d'un poteau caténaire. Il y aurait un effritement du béton qui tomberait au niveau de la passerelle gérée par la Ville de Laval" indique l'entreprise dans un communiqué.

Des cordistes interviendront pour un examen "approfondi" de l'ensemble de l'ouvrage. En raison de possibles chutes de débris, la passerelle restera fermée jusqu'à nouvel ordre.