À Laval, l'association Monde de femmes a un nouveau local pour sa Boutik Troc

Le principe de Boutik Troc est simple. "Chez vous, il y a sûrement des choses qui traînent dont vous ne vous servez plus, demande Sonia Courtot. Alors, vous nous les apportez et en contrepartie, je vous les échange contre des tickets. Les tickets, ça vous permet de prendre un article qu'on a à la boutique."

"Il y a de tout : des chaussures, des rideaux, des cafetières, des livres"

La présidente de l'association Monde de femmes, créée en 2013, tient la Boutik Troc, aidée de sa maman, Christiane, retraitée. "Ça me permet de voir de monde et de marcher beaucoup", sourit cette dernière. Et il y a du travail pour deux. "On plie tous les arrivages ou alors on les met sur cintres, détaille Christiane. Tous les vêtements d'été, pour l'instant, on va les enlever et les mettre de côté dans des cartons pour sortir tout ce qui est d'hiver. Et puis, on range le local parce que ça, arrive tout le temps, tout le temps."

2 euros par an

Depuis l'ouverture du nouveau local début septembre, ça ne désemplit pas. "Il y a de tout : des chaussures, des draps, des rideaux, des cafetières, des jeux pour enfant, des livres, des chapeaux, des bonnets", se félicitent les deux bénévoles. Alors pour échanger l'un de ses anciens t-shirts contre l'un de ces articles, il suffit de payer 2 euros pour toute l'année, "comme un abonnement", précise Sonia. "Ça nous permet de couvrir un petit peu les frais : le local et l'électricité. Ça nous permet d'avoir un budget étant donné que tout est gratuit. 2 euros à l'année, je pense que ce n'est pas cher payé."

Pendant le confinement, la boutique a continué de tourner. "C'était une demande des habitants de Saint-Nicolas, précise Sonia. Alors, on a respecté leurs demandes. Les gens avaient besoin de cette convivialité. C'est ça qui a manqué pendant la crise."

Boutik Troc, 10 rue du Capitaine Paul Normand à Laval. Ouvert le lundi sur rendez-vous, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h, mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18h.