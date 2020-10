A Laval, l'équipement Espace Mayenne pourrait être livré dans cinq mois

A plusieurs reprises, la date de livraison d'Espace Mayenne a été repoussée : rentrée scolaire 2020, automne 2020, début d'année 2021, etc. Quinze mois après la pose de la première pierre, le Département (qui porte le projet) annonce par le biais de son président, Olivier Richefou, une livraison pour fin mars 2021. Espace Mayenne est un équipement à vocation sportive, culturelle et événementielle qui comprend deux salles et un mur d'escalade.

Extérieurement, l'imposant bâtiment se couvre peu à peu de son parement blanc. A l'intérieur, les premières peintures ont été appliquées.

Fin juin 2021, Espace Mayenne, situé au quartier Ferrié à Laval, doit recevoir les coureurs du Tour de France à l'occasion de la 5e étape entre Changé et Laval.