Après deux ans de travaux, l'espace Saint-Julien vient d'être inauguré à Laval

Ca y est, c'est le jour J pour l'espace Saint Julien ! Après deux ans de travaux, l'ancien hôpital Saint-Julien a été inauguré ce jeudi 13 octobre.

Travaux avant/après de l'espace saint-julien, autrefois Hôpital Saint-Julien © Radio France - Océane Zitouni

Situé au cœur de Laval au bord de la Mayenne, ce grand complexe résidentiel intergénérationnel s'étend sur 6000 m2 de bâtiments et 2ha de parc : une première en France.

"Ici, personne n'est oublié"

Constitués de sept pôles différents, toutes les tranches d'âge sont mises à l'honneur, du stade de bébé au stade de sénior, en passant par les enfants, collégiens et étudiants. Le concept, lancé par Bernard Gruau, part d'un constat alarmant : "Depuis les confinements successifs, on le voit, les habitudes ont changés, on est trop fixés sur nos écrans par exemple, les relations intra-familiales peuvent se ternir. Beaucoup de personnes ont été isolées, des personnes âgés sont tombées en dépression ... À partir de ce constat-là, l'idée de créer un endroit de vie avec toutes les générations qui s'y croisent et qui cohabitent m'a paru essentiel", explique-t-il.

Des médecins attirés par le projet

En supplément des lieux de résidence dédiés à chaque génération, le complexe se compose de pôles spécifiques : il y a un bar-café solidaire pour se réunir autour d'un verre par exemple, mais surtout une maison de santé. "C'est ce qui nous a le plus inquiétés", confie Benoît, un des bénévoles. Il poursuit et ajoute : "On pensait que ça allait être le dernier pôle à ouvrir, mais, à la surprise générale, c'était le premier qu'on a pu ouvrir car les médecins venaient à nous pour intégrer le projet !"

C'est notamment le cas du jeune docteur Alexis Mottet. Il est venu de Lille, a déménagé avec sa famille, pour exercer à Laval, à l'espace Saint-Julien, il ne regrette rien :

À ce jour, le complexe compte six médecins, dont deux généralistes, un psychologue, une psychiatre et deux infirmières. Trois médecins supplémentaires font souvent des remplacements, et envisagent de s'installer à Laval. Les consultations sont ouvertes à tous les Mayennais... Concernant les places de médecins traitants, on peut intégrer la patientèle de l'un des médecins généralistes de l'espace Saint-Julien, mais ces derniers priorisent, tout de même, les seniors du complexe.