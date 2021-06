PHOTOS - A Laval, l'Espace Mayenne fête le vélo avant le passage du Tour de France

Avant le passage du Tour de France en Mayenne le 30 juin, le vélo est déjà à la fête ce dimanche 13 juin. Le Département ouvre l'Espace Mayenne à Laval pour des visites et des animations autour du cyclisme, avec en invité notamment, le champion mayennais François Pervis.

Nous l'attendons tous avec impatience, le passage du Tour de France chez nous, en Mayenne le 30 juin. Pour patienter jusque-là et se mettre dans l'ambiance, le Département organise ce dimanche 13 juin une Fête du Tour à l'Espace Mayenne de Laval, point d'arrivée du contre-la-montre. Des visites, groupées, limitées à 20 personnes à chaque fois, à cause de la crise sanitaire mais cela n'empêche pas les visiteurs de profiter. Le vélo est bien à la fête.

Les visiteurs ont d'abord droit à une découverte de l'Espace Mayenne, comme cette salle qui accueillera prochainement Gim's et des matchs de basket, de boxe. Elle a une capacité de 4.500 places mais il y a encore plus fou. Le vélodrome qui est à l'extérieur fait 250 mètres de circonférence et la vitesse peut atteindre 80 km/h.

Sur ce vélodrome en béton, les coureurs peuvent atteindre 80 km/h. © Radio France - Aurore Richard

De quoi impressionner, Corentin qui en profite pour prendre quelques photos. "J'ai déjà vu des vélodromes mais jamais d'envergure internationale comme ça. Je suis impatient de découvrir ça en temps de compétition. Et avec François Pervis, on va être servi pour le spectacle", estime ce jeune Lavallois.

Autographes, photos... François Pervis aux petits soins pour ses fans

La star, c'est vraiment lui, François Pervis, le septuple champion du monde de cyclisme sur piste et cela tombe bien, il est là. Il prend le temps de discuter avec les visiteurs, pour leur plus grand bonheur.

Autre attraction pour les visiteurs. Ils peuvent faire le dernier kilomètre du contre-la-montre à vélo, ou presque, sur un vélo relié à un système de réalité augmentée. Il y en aura six installés le 30 juin pour le passage Tour de France. Dans la soirée de ce dimanche 13 juin, Marc Madiot, le manager mayennais de l'équipe Groupama-FDJ fait aussi le déplacement à l'Espace Mayenne.

Six vélos avec réalité augmentée seront installés le 30 juin pour vous permettre de réaliser vous aussi ce contre-la-montre. © Radio France - Aurore Richard

Pour la 5ème étape du Tour de France en Mayenne, rendez-vous le 30 juin pour ce contre-la-montre entre Changé et Laval. Un événement à vivre sur France Bleu Mayenne.