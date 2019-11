A Laval, l'opposition quitte le Conseil municipal pour réagir à l'affaire de violences qui concerne le maire

Laval, France

François Zocchetto présidait ce jeudi 14 novembre le Conseil municipal de Laval et hasard du calendrier, c'est quelques jours après les révélations d'une jeune femme qui met le en cause dans une affaire de violences sexiste et sexuelle.

L'affaire a fait déjà réagir les Lavallois et certains partis politiques cette semaine et là, c'est l'opposition qui s'est exprimée, de façon symbolique, pendant le conseil municipal.

La séance se déroule normalement et puis, c'est à Nadia Caumont, conseillère municipale d'expliquer un rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes. C'est là que les élus de l'opposition se lèvent et quittent la salle sans dire un mot.

Une action symbolique de la part de l'opposition

On entend "c'est nul" dans les rangs de la majorité. Nadia Caumont termine son exposé et puis, le seul élu de l'opposition qui est resté à sa place, Aurélien Guillot tient à revenir sur l'attitude de ses collègues. "Sur cette affaire, c'est à la justice de faire son travail et si elle ne le fait pas, ce sont aux électeurs et aux électrices de juger. Je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent en penser", explique-t-il.

Aurélien Guillot précise que le Parti Communiste a sanctionné ses propres affaires de violences sexuelles par des exclusions. Il invite les autres partis à s'en inspirer. Le maire de Laval reprend ensuite la parole et enchaîne sur le prochain sujet de la séance. Les élus de l'opposition retrouvent alors leur siège.

François Zocchetto n'a rien à ajouter, même hors du Conseil Municipal :

Je ne ferai aucun commentaire puisque je l'ai déjà fait par voie de communiqué

Le maire lavallois va en tout cas devoir s'expliquer prochainement, auprès de Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI.