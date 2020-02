A Laval, la cantine rénovée de l'école de la Senelle séduit enfants, parents et personnel

Laval, France

La cantine de l'école de la Senelle à Laval a eu droit à un bon coup de frais. Elle se trouve dans le bâtiment de l'école élémentaire en travaux depuis 2017. Les salles de classe étaient rénovées pour la rentrée de septembre 2019 même si les travaux ont été suspendus par la mairie juste avant l'été.

Des parents d'élèves étaient inquiets pour la sécurité des enfants à cause des engins dans la cour, d'une dalle du préfabriqué de la cantine qui s'est effondrée et du manque de sanitaires. Désormais, la rénovation de la cantine est aussi bouclée, elle a été inaugurée le 10 février, prête à accueillir les 150 élèves de l'élémentaire et de la maternelle.

Enfants, parents et personnel, ils sont tous déjà conquis par cette nouvelle cantine. "Ces nouvelles tables et ces nouvelles chaises sont super bien ! J'aime beaucoup les chaises roses", s'enthousiasme par exemple la petite Léa.

Du nouveau mobilier coloré et un peu plus haut pour que les employés de cantine peinent moins à se baisser. © Radio France - Aurore Richard

Pour les parents, c'est le soulagement. Stéphanie est heureuse que les travaux soient enfin terminés :

Ils ont connu pendant longtemps un préfabriqué qui était très bruyant et qui prenait parfois l'eau. En terme de sécurité et de confort, je crois qu'il n'y a vraiment rien à redire

Cela n'a rien à voir non plus avec la cantine avant rénovation. Désormais il y a des fenêtres à la place de la verrière, plus de place pour les élémentaires et plein de rangements.

150 élèves d'élémentaire et de maternelle peuvent s'installer dans cette cantine de l'école de la Senelle à Laval. © Radio France - Aurore Richard

Il y a également une cloison au milieu de la salle et elle était très attendue par Véronique, employée de cantine.

Avant, il y avait tout le monde dans la même pièce, le bruit était infernal

Véronique va aussi pouvoir travailler dans de meilleures conditions dans sa cuisine. Un mur a été détruit pour lui offrir plus de place, notamment pour la préparation.

Les deux Véronique, employées de cantine, ont plus de place en cuisine et moins de bruit en salle. © Radio France - Aurore Richard

Elle aura bientôt de nouveaux fours, bien plus grands. Toutes ces rénovations dans la cantine ont coûté 450 000 € à la mairie de Laval.

Bientôt des travaux dans la maternelle

Les travaux ne sont pas terminés pour l'école de la Senelle, un ascenseur va être installé au mois d'avril dans le bâtiment de l'élémentaire et puis, ce sera au tour de la maternelle d'être rénovée. Les fenêtres, les portes, son emplacement, etc. vont être revus.

Pour l'adjointe à la mairie de Laval en charge de l'éducation, Marie-Cécile Clavreul, il faut essayer d'éviter les couacs qui se sont produits avec le chantier de l'école élémentaire. "Il faut échanger, programmer les travaux avec le rythme scolaire, sur les temps de vacances. C'est la difficulté car le site est toujours occupé", explique-t-elle.

La fin du chantier de l'école maternelle est pour l'instant prévue dans le courant 2021.