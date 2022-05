En Mayenne, la fin du masque obligatoire dans les transports est un soulagement

Trains, bus, taxis. Le port du masque dans les transports en commun ne sera plus obligatoire à partir de lundi 16 mai.

La dernière grande restriction anti-Covid va disparaître en France. À partir de lundi 16 mai, les voyageurs ne seront plus obligés de porter le masque "dans l'ensemble des transports en commun", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, à la sortie du conseil des ministres mercredi. Les trains, les bus, les taxis et les avions sont concernés.

À la sortie de la gare de Laval, pour beaucoup de passagers, l'annonce est bien accueillie. "Ça va être très, très bien, ça me démange le visage tout le temps", explique une passagère. "C'est bon à savoir, parce que je vais prendre le train et je ne savais pas plus s'il fallait le prendre avec moi ou pas", reconnaît un lavallois. Aux arrêts de bus, les réponses des passagers diffèrent un peu. "Je suis partagé, je ne sais pas si c'est bien ou pas. D'un côté, ça fait plaisir parce qu'avec la chaleur, ce n'est pas évident de supporter ça mais après, s'il y a encore la maladie, ça fait quand même un peu peur."

D'autres personnes le mettront toujours, par protection ou par réflexe. "Je le mettrai quand même, assure une lavalloise. Il y a encore beaucoup de cas quand même. Je pars en vacances bientôt, je voudrais pas être malade." Enfin, certains adapteront leurs habitudes en fonction des circonstances. "Je viens de Belgique, où c'est fini depuis une quinzaine de jours. C'est un peu inhabituel mais ce n'est pas parce qu'on a décrété qu'il fallait l'enlever, que je l'ai tout de suite enlevé. Dans les wagons bondés, e continue à le mettre quand même parce que la maladie n'est pas partie." Pour la majorité des passagers, c'est un soulagement.

Le port du masque restera cependant recommandé, a précisé Olivier Véran qui évoque aussi un possible rappel vaccinal à "l’automne prochain si jamais une vague devait émerger".