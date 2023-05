À Laval, le bateau Vallis Guidonis ne fera pas de croisières avant début juillet

Aucune croisière est prévue avant le mois de juillet en raison des travaux à réaliser sur le bateau Vallis Guidonis à Laval. Il avait été sorti de la Mayenne en février dernier comme chaque 5 ans , mais cette fois, le bateau n'a pas été remis à l'eau à cause de traces de corrosion et de rouille.

Des traces de rouille et de corrosion

Le bateau a 15 ans. À l'extérieur, la coque à un aspect plutôt correct, il n'y a rien à signaler. En revanche, quand les experts ont inspecté l'intérieur du bateau, ils y ont trouvé des traces de rouille et de corrosion dans la ballast, c'est à dire entre la coque et la salle de réception du Vallis Guidonis.

"On ne dit pas que c'est normal, mais c'est comme un véhicule qui a 15 ans. Il peut avoir ce type de problématique qu'il faut traiter puisque la sécurité est une priorité pour nous", explique Nicolas Gicquel, directeur de Laval tourisme, en charge du bateau.

Sans réparation, à terme, le risque serait de voir la coque se percer et donc d'avoir une fuite d'eau dans le bateau. Pour éviter cela, les travaux vont commencer dès le mois de mai et le bateau sera opérationnel d'ici juillet.

Un gros manque à gagner

Normalement, le bateau aurait dû reprendre son activité dès le mois d'avril, ça représente donc 3 mois sans activités financière et c'est un gros manque à gagner pour Nicolas Gicquel : "On n'avait pas prévu ça. On fait le maximum pour éviter les frustrations et on reporte au maximum les croisières qui étaient prévues maintenant en juillet, en août et en septembre. Donc on va avoir un taux de remplissage qui va certainement être assez exceptionnel cet été", espère-t-il.

C'est donc en misant sur les reports de réservations que Laval tourisme mise pour minimiser les pertes financières, mais, **"**à l'évidence on va perdre beaucoup d'argent", rappelle-t-il.

Environ 40.000 euros de travaux

Le coût des travaux sera autour de 40 000 €, même s'il est encore "trop tôt pour se projeter car des devis sont encore en cours", explique Nicolas Gicquel.

Pour réparer le bateau, Laval tourisme à notamment fait appelle à des entreprises locales, entre deux et quatre sociétés sur sept sont Mayennaises. "Nous avons eu une volonté de faire travailler les entreprises d'ici, d'ailleurs, lorsque le Vallis Guidonnis avait été sorti de l'eau en février, nous avions fais appel à une société de Bonchamps-lès-Laval", rappelle-t-il.