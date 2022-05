À Laval, le centre culture slave organise des journées de rencontre entre Ukrainiens et familles d'accueil

Sous le soleil et autour d'un goûter, Ukrainiens et Lavallois échangent sur leurs différences culturelles.

À la maison de quartier d'Avesnières à Laval, ils sont une quarantaine d'Ukrainiens et de Français réunis ce samedi 14 avril sous le porche du bâtiment. Au programme de cette journée : atelier couronnes de fleurs traditionnelles, coiffures et échange. Le but de cette journée, organisée par le centre culturel slave de la Mayenne, est de dialoguer entre réfugiés et familles d'accueil pour comprendre les différences rencontrées au quotidien.

S'adapter à la cuisine française

Timothé et Anna eux identifient facilement deux différences majeures entre eux. Le premier est Lavallois et vit avec sa femme et leurs trois enfants dans le centre-ville. Depuis mi-avril, ils ont accueilli Anna, une Ukrainienne de Kiev. Le premier problème, c'est bien sûr la communication, reconnaissent-ils. Pour parler, ils se servent d'une application de traduction sur le téléphone de Timothé, mais ça prend beaucoup de temps, admet-il. "On arrive à traduire trois phrases au cours du dîner, c'est épuisant pour tout le monde."

"Les choses se font progressivement"

Vient ensuite la nourriture, surtout pour Anna. "C'est la façon de cuisiner. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Il faut se mettre à la façon française. Même si vous êtes invité à quelque part, vous êtes obligé de vous adapter à la façon de faire de la personne qui vous accueille." Il y a aussi la question des horaires. "Vous vous couchez assez tôt, vers 22 heures, alors que moi minuit, c'est normal", dit Anna à Timothé, en souriant.

Le plus important, conseille Timothé, est de se laisser le temps de s'adapter. "Maintenant, Anna mange quand elle veut. Et on s'est juste gardé un repas ensemble par semaine. Les choses se font progressivement. Les enfants se font à la présence d'Anna, ils demandent de ses nouvelles en rentrant le soir."