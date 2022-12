À Laval, le cirque Nicolas Zavatta et ses animaux s'adaptent au froid

Il ne fera pas plus de zéro degré ce samedi en Mayenne, la préfecture prévoit même un ressenti de -9°C le matin. Des températures très fraiches alors que le cirque Nicolas Zavatta s'est installé près de l'Espace Mayenne à Laval pour les fêtes. Jusqu'au 2 janvier, les artistes proposent une représentation chaque jour avec de nombreux animaux. Des fauves, des chevaux ou encore des yacks et lamas qui ont besoin pour certains d'une attention particulière avec le froid présent.

Dans une prairie à côté du chapiteau, plusieurs chevaux gambadent alors que la température ne dépasse pas les deux degrés en milieu de matinée. Un froid supportable explique Fredo Douchet, co-directeur du cirque Nicolas Zavatta.

"Là, avec le beau soleil qu'on a ce matin, c'est agréable. Ils peuvent être dehors, il n'y a pas de souci à part bien sûr s'il fait du -10°C ou -15°C. Là, on va les rentrer dans leur structure, on va les chauffer avec des chauffages type canon comme on chauffe le chapiteau pour le spectacle."

Ce genre de chauffages, il y en a justement un placé près des fauves, là où dorment les lionnes et les tigres, plus sensibles que les chevaux. "Ça marche à l'électrique et au mazout. Ça ne chauffe pas parce que c'est à demi ouvert, mais au moins, ça va casser un peu le froid pour nos grands fauves. On a des naissances, on a des jeunes bébés qui ont maintenant deux mois et il ne faut pas que la température descende trop pour eux. Même si ce sont des tigres de Sibérie, ils sont nés sur le sol européen et il ne faudrait pas qu'ils attrapent un coup de froid."

Certaines structures n'ont presque pas besoin d'être chauffées, les lamas par exemple se tiennent chaud © Radio France - Marcellin Robine

Même avec des températures fraîches, les fauves sortent de leurs box en journée mais pas à la même heure tous les jours. La nuit, tous les animaux dorment à l'abri. Et certains se tiennent chaud, le chapiteau des lamas n'a presque pas besoin d'être chauffé vu la chaleur dégagée.

Représentations jusqu'au 2 janvier

Le cirque Nicolas Zavatta donne des représentations tous les jours à 16h jusqu'au 2 janvier près de l'Espace Mayenne, sauf les 24 et 31 décembre où le spectacle est avancé à 15h. Les numéros seront aussi à découvrir les vendredis 23 et 30 décembre à 20h30. Tarifs de 10 à 30 €.