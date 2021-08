Seize ans et puis s'en va. Installée depuis 2005, les époux Ribot quittent leur boulangerie de la rue Echelle Marteau à Laval, le 27 août prochain. Ils revendent "La Petite Boul'Ange" à de nouveaux propriétaires. Un départ par la grande porte, pour les patrons de cette institution lavalloise.

A Laval, le départ des boulangers Sandrine et Hervé Ribot crée l'émotion

Les habitants du centre-ville de Laval ne s'attendaient pas à cette annonce, lundi 9 août. Sur son compte Twitter et sur sa vitrine, Sandrine Ribot a annoncé qu'elle et son mari Hervé vont quitter le 6 rue Echelle Marteau, adresse de leur boulangerie "La petite Boul'Ange". Ils y étaient installés depuis 2005. La boutique est revendue à un couple et rouvrira dès le 15 septembre prochain.

En seize ans, la petite entreprise a su devenir une institution de Laval, surtout pour les habitants du quartier. Léandre, 86 ans, a appris la nouvelle dans la presse, ce matin du mardi 10 août. Raison pour laquelle il s'est empressé de venir.

En lisant le mot de départ scotché sur la vitre de la boulangerie, il avoue regretter que les époux Ribot quittent leur boutique : "Avant eux, il y avait un couple de frères et sœurs qui tenaient la boulangerie. Ils n'étaient pas désagréables, mais avec madame Ribot, on peut faire la causette !" Il avoue même partager ses problèmes familiaux avec Sandrine Ribot, "une amie".

Un lieu de rencontre pour les Lavallois

C'est cet échange et cette façon de nouer des liens avec la clientèle que retiennent les habitués de la Petite Boul'Ange, notamment de la part de la vendeuse. Sans formation de boulangerie, Sandrine Ribot n'a fait que suivre son mari dans l'aventure, à son arrivée en 2005. Mais elle y a pris goût, apprenant peu à peu à connaître les Lavallois. Elle est même devenue présidente de la fédération des boulangers de Mayenne. Des souvenirs qui émeuvent aux larmes la vendeuse de 44 ans :

On a eu des gens qui se sont donné leurs numéros de téléphone à la sortie et qui sont revenus m'annoncer qu'ils se sont mariés. J'ai vu des enfants quand je suis arrivé qui ont eux-mêmes des enfants maintenant... J'ai l'impression d'être une vieille boulangère !

En seize ans, Sandrine Ribot, vendeuse à la Petite Boul'Ange, a noué des amitiés avec certains de ses clients. © Radio France - Théo SIRE

Un départ lié au premier confinement

En seize ans, elle et son mari ont toujours su rivaliser d'humour et d'originalité pour divertir ses clients : Vendre des petites meringues en forme de seins pour financer la lutte contre le cancer pendant Octobre rose, vendre des pains au chocolat de 23 centimètres de long à l'occasion du passage d'une étape de 23 km du Tour de France près de Laval, ou encore installer une marelle d'attente pendant le premier confinement.

Mais le mois de mars 2020 a justement été la goutte de trop pour Sandrine Ribot, devenue une véritable "éponge" à l'anxiété et à la tristesse des clients, selon elle. Hervé Ribot part travailler dans une autre boulangerie de Laval, mais pour Sandrine Ribot, c'est l'occasion de faire sa reconversion professionnelle.

La vendeuse souhaite travailler dans la communication, sans plan précis pour l'instant. Mais elle garde pourtant un pied dans le métier, en restant à la tête de la fédération des boulangers mayennais. En attendant, elle invite les Lavallois à rejoindre leur pot de départ, vendredi 27 août, pour le dernier jour d'ouverture.