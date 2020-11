A Laval, le marché est maintenu le samedi matin

Vous pourrez bien aller faire votre marché le samedi matin à Laval, et dès ce samedi 14 novembre. Il est maintenu mais la municipalité vous appelle à "la responsabilité" en pleine crise sanitaire.

Elle vous demande de bien respecter les distances dans les files d'attente et d'éviter de venir entre 11 heures et 12h30, le créneau horaire où il y a le plus d'affluence.

Présence renforcée des forces de l'ordre

Pour veiller au bon respect de ces règles, il y aura plus d'agents, de médiateurs et de forces de l'ordre sur place. L'affichage pour faciliter la gestion des flux sera aussi renforcé.