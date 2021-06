A Laval, le projet de réhabilitation de l'îlot de la Coconnière inquiète des riverains

L'immeuble derrière Patricia et Annick va être surélévé d'un étage. Ces riveraines craignent de perdre en luminosité.

Faire de l'îlot de la Coconnière à Laval, un vrai cocon, c'est l'objectif du projet de réhabilitation lancé depuis fin 2020 par la mairie dans le quartier Saint-Nicolas. Méduane Habitat et le constructeur Eiffage vont notamment moderniser et ajouter un étage à l'immeuble qui longe le boulevard Montmorency pour créer des duplex. Un projet qui suscite pas mal d'inquiétudes chez certains riverains qui ont lancé une pétition.

Annick par exemple, a le jardin de sa maison qui donne justement sur ce bâtiment. Elle a peur de perdre en luminosité. "On nous enterre avant l'heure. On est dans l'ombre, cela va faire exactement comme l'immeuble Robin où il y a deux maisons qui sont complètement dans l'ombre et où une dame a fait une dépression", décrit-elle.

Pour Laurent Foubert, le directeur de ce projet pour Méduane Habitat, Annick s'inquiète trop vite, sans avoir tous les éléments. Il explique qu'il n'y aura pas de problème de luminosité. "Cet ensemble va être cassé en deux pour retrouver une échelle plus intéressante et cette ouverture qui va casser une cage d'escalier va ouvrir en terme de luminosité le quartier", estime-t-il.

Un parking semi-souterrain doit voir le jour

Autre inquiétude à laquelle Méduane Habitat devra répondre : le parking semi-enterré de 110 places. Il doit être construit et prendre la place d'une aire de jeux, des arbres. Des riverains craignent le "tout-béton", comme Patricia. "Si on ajoute du béton, comment l'eau va s'infiltrer ? Le terrain est déjà affaissé. Et ils vont couper des arbres anciens, des plantes vont disparaître", s'interroge-t-elle.

Méduane Habitat veut rassurer, des espaces végétalisés verront bien le jour. Avec la ville de Laval, le constructeur va organiser une discussion avec ces riverains courant juin. Premiers coups de pelle prévus à la fin de cette année 2021 et une fin des travaux, fin 2023. Le budget total de cette réhabilitation est de 11 millions d'euros.