À Laval, restaurateurs et salariés inquiets du retour du plafond des tickets restaurant à 19 euros

À partir de ce vendredi 1er juillet, le plafond des tickets restaurant repasse à 19 euros par jour, comme c'était le cas avant la crise sanitaire et les salariés ne pourront plus les utiliser les week-ends et jours fériés.

À partir de ce vendredi 1er juillet, le plafond des tickets restaurant repasse à 19 euros par jour maximum, comme c'était le cas avant la crise sanitaire. Les salariés ne pourront plus non plus les utiliser les week-ends et jours fériés. À la sortie d'une superette à Laval, un sandwich à la main, Damien est remonté. "Les tickets restau, on les gardait principalement pour les petits plaisirs le week-end, ou les vacances. C'est une perte, c'est pas normal c'est un acquis, on a des cotisations pour, on les paye en partie nous aussi."

Après le premier confinement en 2020, le gouvernement avait décidé de doubler ce plafond à 38 euros par jour. Les tickets restaurants pouvaient aussi être utilisés les week-ends et jours fériés, uniquement dans les restaurants. Une mesure avait été prise pour aider les restaurateur et inciter les Français à retourner au restaurant. "Mon collègue en avait gardé pour ses vacances, explique Damien, il ne pourra pas s'en servir. On parle de 6 carnets." Vendeur, Frédéric, pense que ce plafond va jouer sur ses déjeuners. "Je pense que j'irai moins au restaurant, je prendrai des sandwichs. Je m'en servais de temps en temps les week-ends pour un petit restaurant."

Les gens vont limiter une boisson, limiter un dessert, ça va jouer sur notre chiffre d'affaire.

Directrice de la brasserie La Taverne, à Laval, Nathalie Ramel estime que le retour du plafond à 19 euros va jouer sur la consommation de ses clients. "Les gens vont se restreindre, ça va s'arrêter à la formule express basique avec une carafe d'eau parce qu'ils n'auront pas les moyens de faire plus. Les gens vont limiter une boisson, un dessert, ça va jouer sur notre chiffre d'affaire, c'est un problème pour nous." Patricia Saulnier tient le restaurant La Romance et c'est aussi un coup qu'elle anticipe pour son activité, compte tenu de l'augmentation du prix des matières premières. "

Traiteur, Le Passage fait de la vente à emporter. Adrien Guirard de son côté ne pense pas être aussi touché. "On a environ un tiers de notre chiffre d'affaire en tickets restaurant mais nous ça ne nous impactera pas trop, car nous avons un menu à 15 euros, en dessous du seuil. Pour les restaurants qui ont des plats à 22 euros, là ça se sentira."

De son côté, Dominique Pivette, responsable administrative du bureau de l'UMIH en Mayenne, aurait souhaité que la mesure soit prolongée. "C'est un avantage qui avait été négocié auprès du ministère. L'UMIH avait demandé à ce que ce plafond de 38 euros reste jusqu'au moins à la fin de l'année, il n'y a pas eu de confirmation. S'il avait continué ça aurait été fort appréciable." Certains restaurateurs envisagent d'augmenter leur tarifs à la rentrée.