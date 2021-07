À Laval, les anti-pass sanitaire appellent à une manifestation "pacifique", sans références à la Shoah

Avant la manifestation ce samedi à Laval (14h) contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire, le Collectif Mayenne Défense des Libertés appelle à un rassemblement sans violence, vulgarités et comparaisons avec l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale.

"Aucune violence, aucune incitation à la haine" mais aussi "aucune référence à l’histoire du Peuple juif". Voilà ce qu'écrivent noir sur blanc les organisatrices du Collectif Mayenne Défense des Libertés, sur Facebook, avant la manifestation du samedi 24 juillet, devant le théâtre de Laval.

Pancartes vulgaires interdites

L'éventuel port d'une étoile jaune chez des manifestants, en guise de comparaison (honteuse) entre la Shoah et le pass sanitaire est donc banni. Les pancartes ou les affiches vulgaires seront interdites. Le collectif ne souhaite pas non plus de "récupération politique" du mouvement. Si des personnes dans le cortège remarquent d'éventuels fauteurs de trouble, les organisatrices appellent les manifestants à les signaler immédiatement aux forces de l'ordre. "Il est possible, même si nous ne sommes qu’à Laval ; que des personnes s’incrustent et tentent de semer le trouble" peut-on lire sur la page Facebook du Collectif Mayenne Défense des Libertés.

Deux nouveaux rassemblements à venir

Lors de la première heure de rassemblement (14h - 15h), plusieurs collectifs seront présentés. Des textes seront lus, et leur contenu vérifiés au préalable par l'organisation. "Nous resterons le plus possible sur la place afin d’éviter de gêner la circulation (...) Les forces de l’ordre sont là pour notre sécurité" rappelle l'organisation. Deux véhicules de police et deux motards encadreront le rassemblement. La fin de la manifestation est prévue à 19h. Le Collectif Mayenne Défense des Libertés a déjà prévu de redescendre dans la rue le samedi 31 juillet et le samedi 7 août pour rejoindre Les Nuits des Libertés.