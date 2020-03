A Laval, les consommateurs ne s'inquiètent pas du coronavirus et ne dévalisent pas les rayons de supermarchés

Les enseignes de Système U, Auchan et Intermarché ont vu leurs rayons de pâtes, de riz complètement dévalisés le week-end du 1er mars, et ce, en région parisienne, dans les Alpes-Maritimes ou dans l'Oise. La raison ? Des Français s'inquiètent de la propagation de l'épidémie de coronavirus, plus de 250 personnes sont contaminées ce 4 mars.

Certains font donc des réserves. Ils achètent deux ou trois paquets de pâtes au lieu de ne prendre qu'un par exemple. Les ventes ont bondi de 35% le week-end du 1er mars dans les magasins Système U, comme on le voit sur ce tweet, dans un magasin de l'Oise :

France Bleu Mayenne est donc allé demander à des clients du magasin Leclerc, dans la zone des Bozées à Laval s'ils sont inquiets, s'ils font des réserves :

J'ai fait mes provisions comme d'habitude, on verra bien après. Jusque-là, on est tranquilles donc il ne faut trop y penser.

La plupart des clients interrogés font de même, quelques rares exceptions achètent un paquet de pâtes ou de riz en plus.

Le magasin est bien achalandé et j'ai regardé par curiosité les caddies, j'ai vu que les gens étaient raisonnables.

Pour ces clients, le risque, c'est qu'en allant faire des réserves, cela crée finalement une pénurie :

Cela ne sert à rien, c'est comme pour le gazole. Ils créent la pénurie, alors qu'il ne faut pas aller chercher de l'essence pour rien.

Dans ce Leclerc à Laval, il n'y a pas de rayon vide. Même constat au Carrefour Market ou Carrefour City dans le centre-ville. Il n'y a pas de pénurie à craindre au niveau national selon un porte-parole du groupe Auchan, les équipes ont anticipé les stocks.

A noter aussi que dans les foyers de propagation du virus, comme dans l'Oise, le groupe Auchan a vu ses commandes par le drive exploser de 100% le week-end du 1er mars.