A Laval, les habitants sont invités à imaginer le nouveau visage du centre-ville

Le réaménagement du centre de Laval est l'un des projets phares de l'équipe municipale. Les 50.000 habitants peuvent apporter leurs contributions à cette réflexion.

Une concertation de terrain, pilotée par une agence parisienne spécialisée dans le domaine, vient d'être lancée. Elle a débuté hier, vendredi 3 novembre, afin de recueillir les attentes des Lavallois et va se poursuivre aujourd'hui samedi 4 novembre, jour de marché, il y aura donc beaucoup de monde pour répondre au questionnaire de l'agence. Les habitants sont donc êtes invités à donner leurs avis, à apporter des idées pour nourrir la réflexion de la municipalité et des professionnels qui vont se pencher sur ce gros dossier de réaménagement : stationnement, circulation, aménagement des zones piétonnes et des espaces verts, mobilier urbain etc...

Reportage d'Isabelle Marchand place du 11 Novembre avec Maxime Lestien, l'un des enquêteurs :

Une enquête de terrain pour recueillir les idées des habitants de Laval Copier

Mercredi prochain, 8 novembre, à la salle polyvalente, réunion publique sur ce projet, des centaines de Lavallois ont été invités pour poursuivre la réflexion sur le futur visage du centre-ville. Pour plus d'infos, la Ville de Laval a mis en ligne un dossier complet sur son site, il est consultable en cliquant ici.