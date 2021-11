À Laval, les jeunes participent aux commémorations du 11 novembre "pour ne pas que ça recommence"

Les Lavallois et les Lavalloises se sont réunis pour la première fois depuis 2019 pour commémorer le 103ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Ils étaient plusieurs centaines autour du monument aux morts. Parmi eux, des élèves de primaire et de lycée ont fait partie de la cérémonie.

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, des centaines de Lavallois et de Lavalloises ont commémoré ensemble l'armistice du 11 novembre 1918, au square Foch ce jeudi. Dans la cérémonie, des élèves des écoles et lycées lavallois ont participé à la commémoration.

"C'est une chose à faire une fois dans sa vie"

Entre les porte-drapeaux, il y a Esther, élève de Terminale au lycée Ambroise Paré. C'est la deuxième fois qu'elle assume ce rôle, avec fierté, assure-t-elle. "Porte-drapeaux, c'est une chose à faire dans sa vie, c'est une bonne expérience. C'est important de commémorer les personnes qui sont morts pour la France. C'est un devoir de citoyen d'assister à ces cérémonies."

"Donner aux jeunes générations cette mémoire"

Océan, 17 ans aussi, a déjà participé à des cérémonies de commémoration. Il vient pour échanger avec les anciens combattants et les militaires. "Il y a des bérets rouges, des parachutistes, des soldats de l'infanterie. Il y a vraiment tout type et c'est super intéressant. Si on a des questions à leur poser, franchement, il ne faut pas hésiter. Il y a un très bon feeling, ils sont là pour discuter. C'est une très bonne opportunité."

Pendant la cérémonie, des élèves de primaire ont chanté la Marseillaise, dont les CM1-CM2 de Myriam Anthony de l'école Marcel Pagnol. "Ce sont des futurs citoyens, donc c'est important pour eux", explique l'enseignante. "C'est pour ne pas que ça recommence", ajoutent les élèves en cœur.

Important aussi pour Bruno d'Ardhuy, président départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. "Le but c'est de donner aux jeunes générations cette mémoire, qu'ils n'oublient pas et qu'ils puissent la retransmettre à leur tour."