Laval : les militants de la PMA pour toutes ripostent avec des affiches humoristiques

Laval, France

Ce week-end, plusieurs associations de Mayenne ont mené une opération de collage contre la PMA pour toutes, et pour appeler à la grande manifestation prévue dimanche à Paris. Qu'à cela ne tienne, les militants favorables à l'extension de la Procréation médicalement assistée à toutes, y compris les couples de femmes et les femmes seules, ont décidé eux aussi de passer à l'action.

à lire aussi Des affiches anti-PMA collées dans le centre de Laval pour inciter les Mayennais à venir manifester à Paris le 6 octobre

"Remplaçons leurs affiches par leur papier-peint préféré"

Des affiches colorées ont donc fleuri sur celles, bleues et vertes, apposées dimanche soir. Une opération de la Gom'53, association LGBT de Laval, qui se veut bienveillante explique son président, Philippe Bézier : "Ce sont nos amis du groupe d'action gay et Lesbien du Loiret qui ont réalisé ces affiches. Il y en a une un peu marrante qui reprend une tapisserie des années 70 pour faire le parallèle avec des idées qui nous semblent datées".

Les affiches colorées ont recouvert celles qui appellent à manifester à Paris dimanche © Radio France - Nolwenn Quioc

Ce sont des affiches qui veulent dire que la PMA, c'est juste l'extension d'un droit pour toutes les femmes, c'est un droit de plus pour toutes les femmes qui n'enlève rien à personne.

Éviter des prises de position violentes comme sur le Mariage pour tous

Philippe Bézier rappelle la nécessité de faire attention aux paroles et aux actes, en ces temps de débats parfois virulents. "On peut ne pas être d'accord, mais on doit faire attention à ce qu'on dit et ne pas être dans la violence. En 2013 et 2014 (après le débat sur le mariage pour tous, NDLR), les signalements et les demandes d'accompagnement de jeunes ont progressé énormément. Sur ces sujets comme sur d'autres, nous restons vigilants."