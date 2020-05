À Laval, les services administratifs vont rouvrir au public mais il faudra se montrer patient

Les services administratifs de la ville de Laval vont de nouveau pouvoir accueillir du public à partir de ce mardi 12 mai, mais seulement pour certaines demandes, et les délais de traitement des dossiers seront rallongés.

La vie et le travail vont reprendre peu à peu dans les services administratifs de la ville de Laval à partir de ce mardi 12 mai, mais cela se fera de manière progressive, et les délais de traitement de vos dossiers vont être rallongés, prévient dores et déjà la municipalité.

Les Lavallois pourront donc effectuer "un certain nombre de démarches urgentes auprès des services administratifs". Des mesures de protection sont mises en place pour assurer "les meilleures conditions de sécurité sanitaire pour les usagers et ses agents"

filtrage à l'accueil,

1 guichet sur 2 ouvert pour respecter la distanciation,

désinfection des postes/guichets

Conséquence, le traitement des demandes sera plus long. La municipalité "fait appel à la compréhension et l'indulgence de tous".

Certains actes non essentiels ne pourront être traités qu'à partir de fin juin, dans le meilleur des cas. Au centre administratif municipal, des missions seront assurées sur rendez-vous avec port du masque obligatoire :

Déclarations et reconnaissances des naissances

Déclarations des décès

Pacs (futurs partenaires uniquement)

Célébration mariages ( futurs mariés et témoins uniquement )

Remise CNI et passeports reçus

Demande de CNI et passeports pour les usagers venant de moins de 100km

Encaissement régies (familles venant alimenter les comptes famille)

Inscriptions listes électorales (priorité aux personnes ayant atteint leur majorité depuis février) et changements d'adresse

Demandes pour les débits de boisson

Certaines missions seront assurées seulement par mails à population@laval.fr

demandes d'actes d'état civil (internet, courriers)

inscriptions scolaires

calcul de quotient familial

Certains services et certaines missions ne sont pas assurés :

objets trouvés non urgents

photocopies

photomaton hors RDV (accepté uniquement lors de la venue pour un rdv carte nationale d'identité ou passeports)

demandes carte nationale d'identité ou passeport à Saint-Nicolas

distributeur de monnaie

fontaine à eau

toilettes publics

fourrière animale (hors urgences appréciées au cas par cas)

toute demande de personne habitant à 100km et plus de Laval

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

État civil et autres démarches administratives : 02 43 49 43 00

Régie : 02 43 49 46 78

Réglementation- élections : 02 43 49 85 05

ERP : 02-43-49-43-91

Toute demande peut être déposée dans la boite aux lettres du CAM située à l'entrée

POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS