A Laval, les supporters du PSG ont suivi la finale de la Ligue des Champion ensemble malgré le Covid-19

On y croyait, mais alors beaucoup, beaucoup et finalement, le PSG n'a pas soulevé le trophée de la Ligue des Champions ce dimanche 23 août. C'est le Bayern Munich qui s'impose 1-0 et remporte sa 6ème "Coupe aux grandes oreilles".

Une grande déception pour tous les Mayennais, supporters du Paris Saint Germain. Ils étaient nombreux ce dimanche à suivre la finale dans les bars de Laval. Ils tenaient à vivre ça ensemble, entre amis et avec d'autres supporters, malgré le covid-19.

Yohan par exemple, un Nantais a choisi de regarder le match avec des amis à la brasserie "Au Bureau" à Laval. "Je m'attendais à une certaine ambiance même si, Laval, ce n'est pas la meilleure ambiance. Mais je sais qu'il y en a "Au Bureau" de Nantes donc a réservé ici. Je pense qu'on a assez de distance, quand on se déplace, on a le masque et on essaye d'éviter de se jeter les uns sur les autres quand il y a de l'action, même si on a envie", explique-t-il.

On espère retrouver les autres supporters dans les stades le plus rapidement possible

Pour Niels, suivre un bon match de football dans un bar, c'est une habitude. "C'était quand même important de faire ça entre amis parce qu'on avait envie de continuer à vivre ça. Le foot, c'est notre passion donc on voulait faire ça ensemble. On a fait pareil pour les quarts, les demi-finales et on espère retrouver les autres supporters dans les stades le plus rapidement possible", estime le jeune Lavallois.