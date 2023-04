À Laval, nager à la piscine de l'Aquabulle coûtera beaucoup moins cher

Le complexe aquatique de l'Aquabulle, situé à Laval près du campus, est désormais géré par Laval Agglomération et rouvre ses portes ce mercredi après des modifications techniques et administratives et cinq jours de fermeture. La piscine passe donc du privé au public et ça a donc une incidence sur les tarifs qui sont plus abordables. Un nouveau gérant a été nommé pour gérer l'établissement, celui de la piscine Saint-Nicolas. Le ticket d'entrée passe ce mercredi de 11 à 5,5 euros. Une diminution globale de 28 % de tous les tarifs en moyenne.

Une nouvelle identité visuelle

L'identité visuelle change également avec une typographie différente. Elle sera similaire à celle de la piscine Saint-Nicolas pour un soucis de continuité. Pour rappel, les élus de Laval Agglomération ont voté lors du conseil communautaire du 28 novembre 2022 une modification des tarifs d'accès à la piscine, "afin d'avoir des tarifs plus sociaux et une grille tarifaire plus simplifiée", expliquait Céline Loiseau, la vice-présidente en charge des sports à Laval Agglo.

Néanmoins, ça restera plus cher qu'à Saint-Nicolas puisque "ce ne sont pas les mêmes installations", insiste Christophe Denis, directeur des sports à Laval Agglomération. "La volonté des élus est d'ouvrir un peu plus l'équipement aquatique à un public qui ne le fréquentait pas forcément aujourd'hui à cause des conditions tarifaires", complète Christophe Denis.

Une grille tarifaire simplifié, qui permettra notamment de payer 5.50 € pour accéder aux bassins intérieurs comme extérieurs, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'il fallait payer un tarif supplémentaire.

Un coin lecture et plus de créneaux grand public et d'autre nouveautés à venir

Beaucoup de changements sont à prévoir d'ici septembre prochain.

"On travaille sur le fait d'avoir des créneaux grand public le midi plutôt que le soir, on va aussi réfléchir à accueillir plus d'enfants issus de la natation scolaire : les collèges et les lycées vont aller à Saint-Nicolas et les enfants des écoles primaires vont pouvoir retrouver ici une plénitude" détaille Thierry Prat, le nouveau chef du service des piscines de Laval, de l'Aquabulle et de Saint-Nicolas, au micro de France Bleu Mayenne.

"On pense aussi à un espace lecture et à des nouveaux jeux à l'extérieur qu'on aimerait mettre en place dès la mi-mai", ajoute le nouveau directeur.

Ce n'est pas encore prévu pour l'instant, mais l'une des piste de travail de la direction, pour le mois de septembre prochain, serait d'ouvrir un couloir de nage pour les amateurs de longueurs.

Les tarifs ainsi que toutes les activités sont détaillées su r le site de l'Aquabulle.

